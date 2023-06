La actriz mexicana continúa marcando tendencias en el mundo de la moda y esto lo demuestra después de sorprender a sus fanáticos con un estilo veraniego, donde muestra toda su belleza a través de redes sociales, por eso, aquí te contamos del mini bikini que Eiza González lució y dejó a todos boquiabiertos en Instagram.

Eiza González continúa demostrando que sabe cómo lucir bella, espectacular y sexy con cualquier outfit, y no duda en presumirlo a través de redes sociales. Por eso no es de extrañarse que la mexicana ha sido la imagen de firmas internacionales gracias a que siempre ha sabido cómo llevar glamour a todos lados y más en época de verano, momento en el cual hace uso de sus mejores looks para el calor.

Eiza González inició el verano en bikini

La mexicana de 33 años es conocida por ser una figura de talla mundial dentro y fuera de las pantallas, ya que se ha convertido en referente de moda gracias a su estilo classy pero al mismo tiempo con mucha propuesta.

Recientemente, Eiza González robó las miradas y muchos suspiros de sus seguidores en Instagram, ya que imágenes donde se le veía usando un diminuto bikini combinado, esto quiere decir que la parte de abajo es de color negro, mientras la de arriba es gris y complemento su look veraniego con unos lentes de sol, además de llevar el cabello recogido en una ponytail.

Imagen de Instagram: @eizagonzalez

Con este outfit, la actriz mexicana ha dejado claro por qué es un icono de la moda cuando se trata de marcar tendencias, después de una larga jornada de trabajo, ya que acompañó la imagen con la frase “First Day of Summer mood”, equivale en español a “Primer día con el mood de verano”.

Otros mini bikinis que ha lucido Eiza González para el verano

La cantante Eiza González comenzó su carrera en el mundo del espectáculo en telenovelas, para luego mudarse a los Estados Unidos con la finalidad de buscar nuevas oportunidades, una decisión que le ha favorecido mucho en los últimos años, ya que es considerada como una de las actrices latinas más cotizadas en Hollywood.

Además, se ha convertido en tendencia por sus fotografías en redes sociales donde se le puede ver usando varios bikinis que le quedan espectacular, como anteriormente comentamos, por otro lado, el año pasado tampoco fue la excepción, porque se dejó ver durante sus vacaciones veraniegas en el Mar Mediterráneo a bordo de un yate, luciendo un bikini al puro estilo de animal print.

Acompañándolo con unos lentes oscuros, una sobrecamisa azul que llevaba un estampado floral, además de usar su cabello suelto y no utilizar maquillaje. Aunque fue un estilo con menos protagonismo que puede ser opacado por otros, es una tendencia que aún sigue vigente y la cual continúa impulsando a varias celebridades en el verano.

Otro diseño veraniego que causó gran asombro por parte de los seguidores de Eiza Gonzálea, fue cuando modeló con un mini bikini con estampado verde, el cual le permitía mostrar su marcado abdomen en el 2021; asimismo existe otro modelo de outfit que también ha sabido usar la actriz mexicana, se trata de un traje de baño, con una manga y un panel de tela completa sobre un costado del torso, además de un rectángulo de tela sobre el pecho del otro lado.

Acompañado con un maquillaje que le brindo un efecto de porcelana, los labios de color pude, las mejillas un blush rosado, sobras oscuras en los ojos u un fino cat eye negro para profundizar la mirada, también lucio su cabello en un color chocolate peinado en mechones lacios, compuesto por un estilo húmedo pero elegante.

¿De todas estas opciones de Eiza González? ¿Cuál fue tu favorito?

