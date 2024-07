Hace pocos días, el domingo 7 de julio, Emma Corrin, a quien seguramente muchos recuerdan por su actuación en la serie The Crown, donde interpreta a la princesa Diana en su juventud, se robó todas las miradas con su look en un encuentro con fans de Deadpool & Wolverine.

Junto con los protagonistas del filme, Hugh Jackman y Ryan Raynolds, apareció en escena luciendo un minivestido negro con detalles sofisticados y sensuales por igual. En el universo de Marvel, dará vida a la villana Cassandra Nova (X-Men), quien posee superpoderes similares a los del profesor Charles Xavier.

Emma Corrin luce un vestido sexy y sofisticado

Después de trabajar en películas como El amante de Lady Chatterley y My Policeman, Corrin entra al universo cinematográfico de Marvel. Este mes, es el estreno del filme Deadpool & Wolverine, donde interpreta a un personaje malvado.

En un encuentro con fans de la película en Berlín, se presentó luciendo un minivestido negro y satinado de Saint Laurent. El modelo tiene hombreras imponentes que aportan elegancia y glamour al look. La falda termina con detalles en forma de ligueros y esto destaca en combinación con medias negras semitransparentes.

Foto: Instagram @emmalouisecorrin

Completa su look con un cinturón clásico del mismo color, que ayuda a definir cintura y crear balance en la silueta, y con zapatillas peep toe. En cuanto a sus accesorios, resalta la forma de unos pendientes de la línea Panthère de Cartier.

El corte de cabello de Emma Corrin también llamó la atención. Se presenta como una propuesta refrescante para la temporada de verano: es un corte pixie ligero y jovial, en tono negro que luce espectacular, después de haber lucido un rosa pastel (también precioso), para su papel en la miniserie Asesinato en el fin del mundo.

Foto: Instagram @emmalouisecorrin

Leer también: Danna deslumbra con audaz minivestido de encaje negro

Momentos de estilo de Emma Corrin

Una princesa Diana

El nombre de Emma Corrin comenzó a sonar con fuerza con su interpretación de una joven Lady Di en la cuarta temporada de The Crown (Netflix), en 2020, donde lució un vestuario emblemático inspirado en algunos looks que había llevado la princesa. La reinterpretación del vestido de novia de Diana para su boda con el entonces príncipe Carlos, en 1981, fue una de las piezas memorables, entre otras.

Rostro Miu Miu

Miu Miu, la marca más popular del año 2023 según la plataforma de moda Lyst, se fijó en el encanto de Corrin en 2020. Entre sus trabajos destacados, fue fotografiada por el afamado Steven Meisel para una campaña de 2021 y desfiló para la firma en septiembre del año pasado (colección otoño-invierno 2023), donde impulsó la tendencia no pants y el cárdigan de punto.

Mejor actriz en los Globos de Oro

En una ceremonia inusual de los Globos de Oro 2021 que hizo que los ganadores recibieran sus premios en casa debido al Covid, Emma obtuvo su primera estatuilla, en la categoría de Mejor actriz en una serie de drama, por The Crown. Para la ocasión, guiada por su fashion stylist, el reconocido Harry Lambert (también colabora con Harry Styles), llevó un vestido Miu Miu de terciopelo negro con dramático cuello blanco estilo Pierrot y joyas Cartier.

Belleza irreverente

Emma Corrin rompe paradigmas de belleza. En el reciente número "The Freedom Issues" de Harper’s Bazaar US, se retrata mostrando sus axilas sin depilar. Así ha aparecido anteriormente en otras cubiertas de importantes publicaciones como Glamour, en 2020, y Vogue, en agosto de 2022 (aquí se convierte en la primera persona no binaria que protagoniza una portada de Vogue US, a un año de haber expresado que se identifica con este género).

Leer también: Eiza González causa furor en redes con minivestido negro

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters