La actriz e influencer mexicana María Chacón continúa dejando su huella en el mundo de la moda. Recientemente, cautivó las miradas de sus seguidores al lucir un minivestido negro entallado con tirantes delgados en un evento de Tequila Patrón.

Su estilo único y su habilidad para adaptar su vestimenta a diferentes ocasiones la han consolidado como un referente de estilo. Si quieres saber más sobre el último outfit de María Chacón, aquí te contamos todos los detalles.

Simples, elegantes y sensuales. Los minivestidos negros nunca pasan de moda. Sin importar cuánto tiempo pase o cuánto cambien las tendencias, siempre te harán lucir radiante. El minivestido negro puede parecer una prenda sencilla, pero en realidad es un gran aliado para verse elegante, sexy y glamorosa sin mucho esfuerzo.

El minivestido negro de María Chacón

¿Cómo llevar un minivesto negro a un evento de noche? La joven que interpretó a "La Chofis" en Alegrijes y Rebujos portó un minivestido negro entallado, con tirantes delgados y escote "scoop". Lució un blazer para reforzar el aire elegante y sofisticado de su look.

El complemento ideal de este vestido tan sencillo fueron los accesorios. Chacón apostó por llevar joyería plateada con mucho brillo. Lució un collar corto y grueso repleto de brillantes, al igual que sus delicados aretes.

Foto: Instagram @oficialmariachacon

La actriz mexicana confirma que los tonos metálicos más clásicos siempre son la opción ideal para vestir en eventos de noche: también lució el plateado en su bolsa de mano y en sus sandalias con tacón. "Negro y brillo" fue su fórmula para deslumbrar en la celebración.

En cuanto a su beauty look, María Chacón apostó por un peinado de efecto húmedo (wet look), el cual se vuelve protagonista absoluto de la temporada de calor. Es un estilo atrevido, pero sin perder la elegancia y, lo mejor, es muy fácil de conseguir. Si decides replicar el peinado de María lograrás un look refrescante e inolvidable.

Respecto a su maquillaje, la actriz destacó su mirada con sombras oscuras y un sexy efecto ahumado realzado con pestañas XL. Para balancear, llevó tonos más sutiles en el resto del rostro y labios con mucho gloss que se robaron todas las miradas.

Foto: Instagram @oficialmariachacon

Si saldrás a un restaurante, al teatro o a algún lugar agradable para una cita nocturna, un minivestido negro es la opción perfecta. Si la intención es tener una apariencia sobria, apuesta por los tacones o plataformas. Si buscas informalidad, puedes usar unos botines o bailarinas. De cualquier forma, seguro brillarás con esta pieza.

¿Te gustó cómo María Chacón combinó su minivestido negro?

