En verano se suelen llevar las prendas de vestir más frescas y reveladoras. La minifalda y los shorts son los favoritos para lucir las piernas al descubierto en los outfits más cómodos de la temporada. El short de mezclilla está entre los preferidos para llevar en looks de playa y atuendos para paseos de tiempo libre.

Además, el denim está en todos su esplendor y se lleva en variadas prendas. Incluso el total look es uno de los estilos que está triunfando actualmente, con su característico azul que es muy combinable.

El short de mezclilla se lleva especialmente en azul, pero también destaca en negro y en blanco, además, para quienes aman los colores hay opciones. El favorito es muy corto y con detalles rotos. La silueta básica y minimal para las más clásicas convive en tiendas con shorts con elementos distintivos como bordados y brillos.

El short de mezclilla protagoniza el verano

Con bordado

En días recientes, vimos a Majo Aguilar luciendo unos shorts de mezclilla con florecitas bordadas y nos encantaron por su estela romántica. Puedes elegir cualquier otro elemento de la naturaleza bordado en tu short denim para lucir una prenda que, seguramente, no te dejará pasar desapercibida. Para que se luzca muy bien los detalles, opta por usar tops en tonos neutros: blanco, beige o blanco.

Foto: Especial

Dónde: Desigual

Precio: $2,500 pesos

Bolsillos al frente

Un modelo poco común es este con bolsillos al frente, como elemento decorativo, en vez de únicamente utilitario. El diseño de tiro alto se puede lucir con bodies y crop tops para acentuar la cintura. Si quieres elevar la prenda, no dudes en sumarle un blazer o saco que vaya con tu estilo. Estos shorts de mezclilla se pueden conseguir en azul claro y oscuro.

Foto: Especial

Dónde: Stradivarius

Precio: $599 pesos

Denim y brillo

El short de mezclilla para las más sofisticadas y coquetas lleva brillo. Puedes lucirlo en el día a día, pero, si tu estilo lo acepta, también puedes crear outfits de fiesta con este tipo de prendas, especialmente en celebraciones en tus vacaciones de verano cerca del mar o en algún pueblito mágico.

Foto: Especial

Dónde: Zara

Precio: $899 pesos

Colorido

El short de mezclilla también se puede llevar en colores diferentes al azul. El tono rosa es uno de los favoritos de la temporada con la exaltación del Barbiecore, además, es en sí un color muy romántico y femenino. En este diseño vemos el bajo doblado, un detalle que se está viendo muchísimo en los shorts denim esta temporada.

Foto: Especial

Dónde: Mango

Precio: $749 pesos

Bermudas cargo

La fiebre por los pantalones cargo, con sus bolsillos externos con solapa y su silueta holgada, también llega a los shorts. Puedes lucir un look desenfadado y a la moda con unas bermudas de mezclilla como estas, a las caderas y con bajo deshilachado.

Foto: Especial

Dónde: Pull & Bear

Precio: $899 pesos

Shorts rotos

No pueden faltar los shorts de mezclilla rotos para crear looks en diferentes estilos, desde el boho chic hasta punk con medias de red. Pero este corte clásico también se puede llevar con otros básicos para ir frescas enel verano: una playera blanca con tu estampado favorito, un top de flores con hombros descubiertos, un top cut out colorido. Es un lienzo en blanco para combinar, que quedará bien con tenis, sandalias planas, alpargatas y hasta botas.

Foto: Especial

Dónde: Abercrombie & Fitch

Precio: $1,035.31 pesos

