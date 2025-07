La estricta Miranda Priestly de “El diablo viste a la moda” (The devil wears Prada) es uno de los personajes memorables de la destacada actriz Meryl Streep, el cual se supone está inspirado en la editora de la revista Vogue Anna Wintour.

Unos veinte años después del estreno de la primera parte de esta historia, regresa el elenco al set de grabación para dar vida a “El diablo viste a la moda 2”. Anne Hathaway, quien interpreta a Andy Sachs, compartió en redes sociales que hace menos de una semana comenzó el rodaje en Nueva York.

La actriz, quien es toda una fashionista, ha publicado imágenes con los primeros looks de su personaje: maxifalda de mezclilla con chaleco, vestido largo con estampado colorido y traje de rayas diplomáticas, entre otros con los que ha sido vista.

Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt en El diablo viste a la moda. Foto: TM and2006 Twentieth Century Fox

Así luce Miranda Priestly en "El diablo viste a la moda 2"

La actriz Meryl Streep fue captada en el set de grabación de “El diablo viste a la moda 2” este miércoles 23 de julio. El primer look que se hace público del personaje Miranda Priestly es elegante y chic, como era de esperarse.

Luce una falda lápiz de piel en tono camel con cinturón de hebilla dorada, que combina con una delicada blusa satinada lavanda, la cual lleva fajada, un estilo que define la cintura. Suma un 'trench coat' de textura ligera en color durazno y zapatos de tacón con puntera redonda y plataforma.

Meryl Streep en el rodaje de "El diablo viste a la moda 2", el 23 de julio. Foto: Getty Images

La temida editora de moda que encarna Meryl mantiene el estilo de cabello con que se dio a conocer en 2006, un tipo de corte pixie en tono platinado. En este primer look, elevan el estilo del personaje con unas gafas de sol clásicas con detalles dorados.

La esperada cinta tiene previsto su estreno en el primer semestre de 2026, pero desde ya comienza a dar de qué hablar y, seguramente, seguiremos viendo looks sorprendentes de sus personajes, debido a que el estilo es un personaje más (la diseñadora de vestuario de la primera película es Patricia Field, misma de "Sex and the City" y "Emily in Paris"). Del elenco original también están confirmados Emily Blunt (Emily Charlton) y Stanley Tucci (Nigel Kipling).

