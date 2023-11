Cristina Nodal siempre sorprende con su gran estilo, y en esta ocasión dejó boquiabiertos a las fans de su querido hijo, Christian Nodal, al lucir un look que podemos catalogar dentro del estilo motomami. Así es, pareciera que Cristi tomó inspiración de la talentosa Rosalía para lucir un deslumbrante outfit total black.

Si eres fan de Christian Nodal, seguramente ubicas a Cristina, la mamá del cantautor mexicano quien hace unos días publicó en sus redes sociales algunas imágenes portando un look de cuero que sin duda fue una gran elección y, lo mejor, que puedes recrear y tener de reserva en tu closet para tu próxima salida nocturna.

Así fue el look motomami de la mamá de Christian Nodal

La mamá de Christian Nodal compartió en Instagram su icónico look que pareciera inspirado en el estilo motomami. Se trataba de un outfit en color negro, con una combinación de texturas en las prendas que fue la clave para darle un toque sofisticado y moderno.

Por supuesto, los pantalones tipo piel no podrían faltar, al igual que un grandioso bolso negro de la marca Hugo Boss que muchas personas matarían por tener.

Foto: Instagram @cristy_nodal

Cristi Nodal sin duda alguna sabe cómo lucir espectacular y este outfit es una de las pruebas de su gran sentido de la moda. Además, su look se veía bastante cómodo, pero para nada informal, por lo que es una buena combinación si un día tienes muchas actividades que realizar pero quieres robarte todas las miradas, tal como lo haría una motomami.

Otro accesorio que le dio un plus al look de la mamá de Christian Nodal, son unas gafas de sol, las cuales ayudaron a elevar el look, al igual que usar una playera ajustada de manga larga con un chaleco acolchado y, para rematar, un gran corte de cabello que está en tendencia dejando en claro que sabe combinar perfectamente la ropa y los accesorios para verse espectacular.

¿Cuánto cuesta el bolso de Cristina Nodal?

Como lo mencionamos anteriormente, Cristina Nodal en su look tipo motomami lució un bolso negro de la reconocida marca Hugo Boos que, además de ser un gran accesorio, es lo bastante grande como para poder llevar todo lo necesario.

De acuerdo con la tienda en línea de Hugo Boos el diseño que luce el logo de la marca en relieve es de tipo Tote y está elaborado en piel sintética.

Foto: Sitio web Hugo Boss

En la descripción del artículo se puede leer que es "Un distintivo bolso tote BOSS de piel sintética granulada con un logo en relieve y una tachuela con las típicas rayas de la marca", mismo que tiene dimensiones de 45.5 centímetros de largo y una altura de 31 centímetros.

El precio del bolso Tote de Hugo Boss que aparece en la tienda en línea es de 199 euros, lo que se podría traducir en casi 4 mil pesos mexicanos. Si al igual que nosotros te enamoraste de este bolso para lucir como la mamá de Nodal al estilo motomami, necesitas comprarlo lo antes posible ya que solo aparecía una pieza disponible en el portal web de la marca.

