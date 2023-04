La cantante española Rosalía acaba de deleitar al público mexicano con su presentación en el festival AXE Ceremonia y no esperó mucho tiempo para decidir volver. Los fans de la intérprete de "Despachá" viven una nueva alegría con el anuncio de otro concierto de la artista en la Ciudad de México, que está programado para el 28 de abril.

Además de ser admirada por su música, Rosalía es reconocida por tener un estilo único, en el escenario y fuera de él. Con el lanzamiento del disco Motomami y la gira internacional que realizó el año pasado para llevarlo al mundo, despertó un estilo de vestir que llegó a tomar el nombre de su producción discográfica, con piezas oversize, prendas de cuero, especialmente chamarras moteras, y botas XL.

En el más reciente concierto que dio en el país conquistó a todos con un look Motomami adaptado a la temporada, protagonizado por un vestido de cuadros vichy de Acne Studios que llevó con unas botas altas. ¿Qué usará en su próximo show? No lo sabremos hasta entonces, mientras tanto revisamos las claves del outfit con el que lo anunció. Ayer compartió en sus historias de Instagram la fecha y el lugar del encuentro con sus fans y conquistó las redes sociales con un accesorio de estilo punk que suma a su estética.

Foto: Instagram @rosalia.vt





El look de Rosalía para anunciar su concierto en el Zócalo

“México, nos vemos el 28 de abril, en el Zócalo, que voy a estar actuando. Besitos”. Así dio la noticia a sus 24.6 millones de seguidores a través de sus Instagram Stories. Lo primero que se alcanza a ver del look de Rosalía es un accesorio que podría entrar en la lista de deseos de muchas chicas atraídas por el estilo punk. La cantante catalana lleva una boina negra con estoperoles plateados, alineados de tal forma que bordean el sombrero como si fuera una corona.

Foto: Instagram @rosalia.vt

En siguientes historias, la cantante de Saoko mostró su atuendo completo con la frase: “Looksito de hoy”. Llevó este outfit para salir con su novio Rauw Alejandro en Los Ángeles, el cual está conformado por una falda midi en color negro, que destaca por tener una abertura en la pierna que comienza en el muslo y aporta el toque sensual a su look de prendas holgadas.

Foto: Instagram @rosalia.vt

Lleva una camisa de mangas largas de rayas y cuello blanco, la pieza más clásica de su outfit, la cual ella acomoda a su estilo al meter por dentro de la falda solo una parte de la camisa en la parte de adelante. De esta manera, acentúa la cintura y muestra su intención de lucir un estilo desenfadado.

Las botas largas se han convertido en sello de la imagen de Rosalía y en esta ocasión no podían faltar. Eligió una silueta "over the knee" (por encima de las rodillas), con tacón, puntera cuadrada y acabado de charol, con un sutil efecto slouchy.

Foto: Instagram @rosalia.vt

¿Qué es lo que más te gusta de este outfit de Rosalía?

