Cuando se trata de crear un outfit, es común que las mujeres pensemos en cada uno de los detalles al decidir qué ponernos para una ocasión especial, tomando en cuenta el clima, el lugar y demás factores. Afortunadamente hay prendas que nos ayudan a elevar cualquier look, tal como el blazer que lució Galilea Montijo, que se convertirá en el mejor aliado de tu closet para toda ocasión.

La talentosa conductora de televisión y actriz, Galilea Montijo, nos sorprende de manera continua con cada outfit pues siempre luce radiante, y es que, si se trata de moda, ella cuenta con looks icónicos que la hacen destacar en donde se encuentre.

Recientemente nuestra querida Galilea compartió en Instagram una publicación donde lució un icónico blazer negro lleno de pedrería y detalles en color plateado, una pieza extraordinaria que sin duda podría levantar cualquier look y es la prenda ideal para ser protagonista en todo tipo de evento.

¿Dónde comprar el icónico blazer de Galilea Montijo?

Tal pareciera que Gali siempre encuentra el look perfecto para cada ocasión. Y es que, por si no lo sabías, Montijo no solo es una gran conductora de la televisión mexicana, también es creadora de la boutique LatinGal. Así que ojo, porque en esta tienda es donde podrás comprar algunas prendas igual a las que ella ha modelado.

Imagen: Instagram @galileamontijo

Si bien el blazer que lució Gali es de su propia marca, lo puedes adquirir en la tienda de ropa en línea Pink Runway. Tiene un costo de 3 mil 299 pesos. Aunque si prefieres visitar su tienda física, puedes acudir a la Sucursal Del Valle que se encuentra en avenida Coyoacán 425, en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México.

Y si te gusta el estilo que Galilea Montijo presume en sus fotos de Instagram debes de estar atenta a las redes sociales de su boutique pues ahí podrás encontrar muchas de las prendas que la famosa conductora luce.

LatinGal, la icónica boutique de ropa de Galilea Montijo

LatinGal es una tienda de ropa con un concepto muy específico, ya que busca destacar la moda y personalidad de las mujeres latinas. Ahí podrás encontrar accesorios, blusas, pantalones, zapatos, vestidos, chamarras, sets, sudaderas y mucho más.

Muchas de las prendas que encontrarás en esta tienda las ha lucido Gali en sus distintos proyectos televisivos y en sus redes sociales.

En la tienda en línea LatinGal podrás encontrar algunas piezas de moda que se encuentran en tendencia. Imagen: LatinGal/ Instagram @galileamontijo

“Las latinas somos alegres y llenas de color, imponemos estilo a donde vamos, por eso Latingal es tu mejor opción para poder resaltar tus curvas, tu gusto y sobre todo tu toque latino”, asegura LatinGal en su sitio web.

Los costos de las prendas varían. Pero si te encanta estar a la moda y cazar buenas ofertas esta es tu oportunidad, ya que en el apartado de rebajas encuentras piezas desde los 400 pesos.

También te compartimos que LatinGal maneja dos líneas de ropa: Urban Styles y Premium Edition, en esta última se encuentran artículos de lujo para las personas que les gusta invertir en sus prendas, muchas de las cuales son de edición limitada.

Ahora ya lo sabes, si quieres adquirir una pieza icónica como el deslumbrante blazer que eleva cualquier look, puedes estar al pendiente de las redes de Galilea Montijo.

