La tendencia del animal print se queda una temporada más entre las favoritas del nail art: leopardo, serpiente, tigre y vaca están entre las opciones para llenar con su exuberancia nuestras uñas para que no pasen desapercibidas.

En De Última, reunimos algunos diseños de uñas animal print ideales para llevar en el otoño y el invierno.

Uñas francesas de leopardo

El estampado de leopardo es el más clásico y usado de todos, incluso en las uñas. Puedes llevarlo en una manicura francesa para lograr un estilo muy elegante. Aunque los tonos tierra que caracterizan este print son la opción más segura, puedes elegir algunos otros colores otoñales.

Todas las uñitas pueden tener el diseño de “french nails”, pero también puedes escoger una uña en cada mano para cubrirla por completo con este patrón.

Cualquier patrón de animal print se puede llevar en uñas francesas. Foto: Instagram @thenaillologist @monika__nails

Serpiente en tono burgundy

Este año el print de serpiente está en auge en el universo del nail art, en todos los tonos posibles. El burgundy (o borgoña) es uno de los colores rojizos que domina las tendencias en la moda y la belleza, y se presenta como una gran opción para llevar un diseño de uñas con las exuberantes formas del estampado de serpiente.

El burgundy luce hermoso en los diseños de uñas de temporada. Foto: Instagram @phoebesummernails

Cow Nails

La mexicana Betina Goldstein es toda una autoridad en el diseño de uñas y, cuando estaba a punto de iniciar esta temporada, escribió: “Animal print is the new black” (El animal print es el nuevo negro). Esta sentencia de estilo acompaña en su feed de Instagram una espectacular manicura con estampado de vaca en tonos blanco y café, con acabado mate.

Este print también es popular usando negro y se puede lucir en francesas.

El print de vaca se puede lucir tanto en tonos cafés como en negro y blanco. Foto: Instagram @betina_goldstein @nails.by.indi

Mix & Match

El mix and match es uno de los estilos que ha conquistado a muchas, tanto en primavera y verano como en la actual temporada. Consiste en llevar diseños diferentes en cada uña, pero con algún motivo que los conecte de manera armónica, puede ser la paleta de color o una temática.

Este estilo se puede lucir con diferentes estampados de animales, leopardo, serpiente, cebra, cocodrilo, etc. Este otoño se verán lindos los tonos terrosos y pueden ser salpicados con un toque de dorado.

¿Te atreves a llevar más de un print en tu manicura? Foto: Instagram @mnartistry_yxe @nailsbyilia.enid

Animal print en diseño 3D

Los diseños de uñas con elementos 3D siguen entre los favoritos de quienes desean lucir estilos más arriesgados y exuberantes. Conseguimos este con colores otoñales y en tendencia que se inspira en una pequeña lagartija, en colores verde, blanco y café, y algunos esmaltes con efecto cromado. El 3D destaca en figuras abstractas transparentes.

El efecto 3D es de los más expresivos. Foto: Instagram @angelcitynails

Tigre con efecto ojo de gato

El estampado de tigre puede ser muy otoñal, con un tono cobrizo hermoso. Este diseño de uñas con este print felino tiene efecto ojo de gato, que aporta un brillo glamoroso. Como vemos en el post, luce muy bonito en uñas cortas.

