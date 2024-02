El domingo 4 de febrero se celebró la edición 66 de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. En esta fiesta de la música también triunfó el estilo. Algunas de las protagonistas de la noche fueron Olivia Rodrigo y Taylor Swift, quienes llegaron al evento con hermosos vestidos blancos.

Pero el blanco no fue el único color estrella de la noche, el clásico negro es infaltable; los metálicos también brillaron. Además, no pudo faltar el toque atrevido con vestidos como el de Miley Cyrus. Estos fueron algunos de los mejores looks en la alfombra roja de los Grammy 2024.

Taylor Swift

Taylor Swift lució un vestido blanco con silueta de corset y abertura en la pierna, de la firma Schiaparelli. Además, elevó la prenda con unos guantes de opera en terciopelo negro que creó un bonito contraste. Ese tono fue el elegido también para sus zapatillas. Llevó un coqueto peinado de lado con trenza y su emblemático labial rojo.

La cantante fue una de las más esperadas de la noche, con seis nominaciones. Ganó dos galardones y alcanzó el récord como la artista con más triunfos en la categoría Mejor álbum del año (Midnights sería el cuarto). El otro gramófono se lo llevó en la categoría de Mejor álbum vocal pop. Además, anunció el lanzamiento de un nuevo disco, el próximo mes de abril.

Foto: EFE

Janelle Monáe

Una de las más elegantes de la noche fue Janelle Monáe, quien lució un vestido columna de Armani Privé repleto de lentejuelas, con delicadas líneas plateadas y una flor en 3D situada donde culmina un escote en V profundo. La cantante, nominada en la categoría Mejor álbum, llevó un moderno wet look y un collar choker negro de estilo "noventero".

Foto: AP

Olivia Rodrigo

Otra artista que eligió el elegante color blanco para deslumbrar en la alfombra roja de los Grammy fue Olivia Rodrigo, quien lució un diseño vintage de Versace, de una de sus colecciones de 1995. El vestido columna cuenta con el brillo de lentejuelas bordadas y con la sensualidad de tirantes dobles. En su beauty look resaltaron su peinado ladeado con ondas, muy sofisticado, y sus labios rojos con un sutil efecto ombré. Obtuvo seis nominaciones.

Foto: AFP

Miley Cyrus

Considerando su estilo siempre irreverente, Miley Cyrus no defraudó en la alfombra roja. Lució un vestido corto de malla dorado muy revelador, de Maison Margiela. Con su vestido joya llevó un modelo de calzado de la firma, que se caracteriza por su puntera dividida (o con forma de pezuña). Se dejó ver con un peinado con volumen que alerta a los cazadores de tendencias. La artista ganó en la categoría Mejor grabación del año con "Flowers".

Foto: AFP

Natalia Lafourcade

La gran artista mexicana Natalia Lafourcade escogió un power suit de la firma Chanel con pantalones palazzo y saco entallado, en emblemático tweed. Apostó por un sexy top de encaje negro para añadir un poco de sensualidad a la sofisticación de su traje. La cantante fue una de las ganadoras de la noche del Grammy y se llevó un gramófono por su disco “De todas las flores”, nominado en la categoría Mejor álbum de rock latino.

Foto: AP

Lana del Rey

Con un estilo “dark coquette”, la cantante Lana del Rey se presentó en la red carpet de los Grammy 2024 luciendo un vestido negro floreado vintage, con falda evasé y mangas abullonadas. Lució moños en zapatillas, guantes y accesorio para el cabello. Gótica y romántica a la vez.

Foto: AP

Dua Lipa

La cantante Dua Lipa eligió un vestido de mangas largas con increíble textura metálica, en color plateado, con un escote en V pronunciado y aberturas en las caderas. El diseño es de la firma francesa Courrège y sus joyas son de Tiffany & Co. Lució un refrescante peinado con ondas de sirena.

Foto: AFP

Jon Batiste

El artista Jon Batiste eligió un elegante traje con falda plisada sobre pantalones, en tono gris. El saco tiene cuello mao y múltiples bolsillos, que aportaron un toque fresco a su look. El diseño que vistió para la noche del Grammy es de la marca italiana Versace.

Foto: EFE

Peso Pluma

El cantante Peso Pluma, quien triunfó en la categoría Mejor álbum de música mexicana por “Génesis”, fue parte de los representantes más elegantes del estilo masculino. Lució un traje negro que resalta por el bordado blanco en el saco y por sus pantalones ligeramente acampanados, además, en su camisa destacan puntas metálicas estilo cowboy y botones azules. El traje que vistió para recibir su primer gramófono es de la marca Louis Vuitton.

Fue en compañía de su novia, la cantante argentina Nicki Nicole, quien lució un delicado vestido satinado en azul celeste, con silueta corset, escote corazón y falda con corte sirena.

Foto: AFP

