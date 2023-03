Cynthia Rodríguez, quien no para de publicar looks inspiradores en su cuenta de Instagram, recientemente compartió con sus seguidores unas imágenes donde luce un lindo blazer animal print con top y leggings negros.

¿Quién iba a pensar que una prenda tan básica y tan cómoda como unos leggings iba a ser parte de atuendos casuales en clave elegante? Esta pieza, sobre todo en color negro, con los años se ha convertido en un infaltable del clóset de muchas mujeres que lo llevan como base de sus looks, donde el top tiene el permiso de robarse toda la atención.

Con este atuendo también recuerda que este estampado está más vigente que nunca. Hace poco más de una semana, la esposa de Carlos Rivera conquistó las redes con un vestido blazer con print de leopardo y botas “over the knee”, así que parece que este estilo estará entre sus favoritos por estos meses.

Cynthia Rodríguez / Foto: Instagram @cynoficial





Cynthia Rodríguez luce blazer animal print con leggings negros

Solo necesitas tener unos leggings negros en el clóset, para poder lucir tus blazers o sacos más llamativos, sin romperte la cabeza buscando la fórmula perfecta para combinarlos. Así lo confirmó la expresentadora de Venga la alegría, al compartir un nuevo look con sus 4.1 millones de seguidores en Instagram.

Cynthia lució un espectacular blazer animal print y acompañó su post con emojis de tigre y cebra, para plantear la interrogante sobre cuál es el mejor patrón que define el estampado que lleva. La chaqueta americana es de tono crema y rayas “animal” negras de buen tamaño. La prenda tiene hombreras acentuadas que aportan elegancia, pero sin exagerar la silueta en la parte superior. Lleva solapas sencillas y Cynthia dobla las mangas dejando ver los puños en contraste en tono negro.

Cynthia Rodríguez / Foto: Instagram @cynoficial





La modelo luce este saco con unos leggings en color negro, uno de los mejores pantalones básicos del momento por su comodidad. Al ser muy ceñidos, siempre es recomendable que se utilicen con tops, blusas, chamarras y chaquetas que lleguen a la altura de la cadera. Es una prenda ideal para llevar también la tendencia oversize con prendas superiores.

Otros elementos ganadores que no hemos mencionado hasta ahora son las botas chunky con cadenas que lleva la presentadora, así como la bolsa bandolera Saint Laurent en color crudo que combinó con el tono de su blazer y que los seguidores no dejaron de elogiar. ¿Llevar prendas de estilos elegante y punk en un mismo look? Con esto Cynthia Rodríguez confirma que es una buena idea.

Cynthia Rodríguez / Foto: Instagram @cynoficial





Blazers animal prints en el radar

Si te gusta el animal print, no dudes en llevarlo en una pieza tan sofisticada como un blazer. Entre el corte sobrio de la chaqueta sastre y el estampado irreverente que siempre ha sido el animal print, tendrás el balance perfecto en una sola prenda, para lucir glam.

En primavera también cae como anillo al dedo un poco de color. Dónde: Shein. Precio: $407 pesos, en oferta.

Blazer animal print / Foto: Especial

El blanco y negro de la cebra siempre luce bien. Dónde: Zara. Precio: $1.299 pesos

Blazer animal print / Foto: Especial

El estilo del animal print de tigre también se ve genial en tono café. Dónde: CKlass. Precio: $659 pesos, en oferta.

Blazer animal print / Foto: Especial





