Una parte muy importante de cualquier look es el peinado, pues cómo llevas tu cabello define mucho la versatilidad de cualquier outfit. Por eso es normal no saber qué elegir o estar un poco limitadas porque quizá no se nos da el arte de peinar.

Y un peinado que luce muy bonito y natural es el que lleva ondas, pero para muchas de nosotras es un tanto complicado que nos salgan bien y terminamos por creer que son exclusivas de un grupo de personas que sí dominan la tenaza.

¡Pero no te preocupes! Pues la cantante, actriz y presentadora de televisión Cynthia Rodríguez te enseña a través de un tutorial cómo puedes hacerte las ondas del cabello y que te queden tan bonitas como a ella.

Foto: Instagram @cynoficial

Cynthia Rodríguez te enseña a hacer las ondas del cabello

A través de su cuenta de Instagram, Cynthia Rodríguez compartió un reel en el que muestra cómo se hace las ondas del cabello.

En el tutorial, la guapísima actriz enseña paso a paso cómo darle forma a su cabellera de manera fácil, rápida y sin que se deshagan; resultando en un look sencillo, elegante y perfecto para cualquier ocasión.

Para hacer unas ondas perfectas, Cinthya Rodríguez recomienda estos pasos:

Prepara el cabello desenredándolo y aplicando protector de calor. Secciona el cabello en mechones para poder manejarlo mejor. Marca las ondas con la tenaza, deshaciendo los chinos hasta el final. Una vez listas las ondas en todo el cabello, aplica spray y dales el toque final con las manos para que luzcan naturales.

Como puedes ver es muy fácil hacer las ondas, así que atrévete a intentar estos pasos en tu cabello al estilo de Cynthia Rodríguez.

Algunos tips extra para hacer las ondas del cabello

Si ya estás decidida a intentar este bonito peinado de Cynthia Rodríguez, aquí te dejamos algunos tips extra para que puedas lograrlo.

Procura que tu cabello esté completamente seco antes de comenzar a utilizar la tenaza, pues podría quemarse.

esté completamente seco antes de comenzar a utilizar la tenaza, pues podría quemarse. Usa protector de calor en tu melena, con el fin de evitar maltratarla con la tenaza.

Evita dejar demasiado tiempo el cabello dentro de la tenaza.

dentro de la tenaza. Si tu cabello naturalmente no es lacio, puedes alaciarlo un poco antes de hacer las ondas para que sea más moldeable.

naturalmente no es lacio, puedes alaciarlo un poco antes de hacer las para que sea más moldeable. Busca un spray especial para ondas que te ayude a mantenerlas en su lugar todo el día.

Con estos consejos, lograrás las ondas perfectas y lucirás tan guapa como Cinthya Rodríguez.





Foto: Archivo El Universal

Ondas sin calor, ¿es posible?

Por la razón que sea, es posible que decidas no aplicar calor a tu cabello y eso está más que bien; pero es posible que te preguntes cómo puedes lograr ondularlo sin usar la tenaza.

La buena noticia es que sí es posible hacerte ondas en el cabello sin usar calor. En algunas tiendas en línea como Amazon, se comercializa el producto que te hará posible este sueño: una varilla o rodillo rizador cubierto de tela.

Seguramente ya lo has visto aparecer en TikTok o Instagram en las rutinas y videos de estilo de vida más aesthetic. Basta con dejarlo puesto en tu cabello durante las noches y al despertar tendrás unas ondas preciosas.

Foto: Amazon

Ahora que ya lo sabes, atrévete a llevar ondas en tu cabello así como Cynthia Rodríguez, y darle un giro total a tus looks del día a día.

