La influencer que está revolucionando el mundo de la moda en México lo volvió a hacer. La Fatshionista nos muestra una vez más que verse bien y lucir un outfit sexy no tiene nada que ver con la talla sino con elegir las prendas correctas y portarlas con seguridad.

La Fatshionista ha logrado gran popularidad en redes sociales gracias a su gran amor por la moda, y es que, además de ser un Icon Fashion, también es una activista corporal demostrando que no importan las dimensiones de tu cuerpo, todas podemos lucir fabulosas.

El look femme fatale también deslumbra en tallas grandes

A través de su más reciente publicación en Instagram, La Fatshionista nos enseñó un conjunto de looks que puedes usar para lucir increíble esta temporada.

Con un outfit muy femme fatale, nos mostró que usar cuero y un corset es una combinación infalible para lucir sensual esta primavera.

Uno de los outfits que más llamó la atención de los seguidores de la influencer fue su segundo atuendo compuesto por un blazer color azul estampado con gráficos de mujeres que ronda los $850 pesos, acompañado de una camisa básica color blanco de $410 pesos. Con esta sencilla combinación se robó todas las miradas.

Pero lo mejor de este atuendo no terminó ahí. Priscila Arias, mejor conocida como la Fatshionista, complementó el conjunto con unas botas de charol altas de la marca Qlhnyl, cuyo precio ronda los $1700 pesos.

Y para darle el toque final y hacerlo sensual, se valió de un corset color negro que estilizó su figura. Este accesorio lo puedes encontrar en la tienda Cider por solo $485 pesos.

Hay que señalar que este outfit y los demás que vimos en su más reciente video, fue patrocinado por la marca de ropa Cider, compañía estadounidense que se inspira principalmente en el Street Fashion de Nueva York, Los Ángeles, París, Shanghái y Seúl, para lograr diseños únicos y bastantes accesibles para todo público.

La Fatshionista y su lado más Fatale

La Fatshionista ha logrado crear una comunidad bastante amorosa, pues muchos de sus seguidores no solo se inspiran en los increíbles outfits que sube a sus redes sociales, sino que también apoyan su activismo corporal dando visibilidad a todas aquellas mujeres que por prejuicios sociales no se dan cuenta de que pueden lucir increíbles.

Priscila no teme lucir impactantes looks en espacios fuera de lo común y saca su lado más sexy al usar vestidos con colores llamativos en espacios públicos que no tiene nada que ver con el glamour, pero que hacen un contraste original y divertido.

En este look lució un vestido color verde limón que ronda los $500 pesos, el cual complementó con unos Crocs color rosa de $700 pesos, una combinación que impactó a sus seguidores. Y lo que hizo que todo el conjunto se elevara aún más fue el increíble maquillaje que le permitió lucir como toda una femme fatale.

Deja atrás las ideas de que las tallas tienen que definir tu estilo, la Fashion Blogger nos recuerda que lo importante es atrevernos a experimentar y mostrarnos siempre seguras.

