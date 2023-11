Seguramente, utilizas varios productos para cuidar y mantener limpio tu cabello. Pero, a veces, puede que no estés limpiando correctamente tus utensilios o accesorios, como puede ser el peine o cepillo que utilizas a diario. Por eso te decimos cómo limpiar el cepillo para el cabello y cada cuánto debes hacerlo para asegurar una buena higiene.

Los cepillos pueden albergar piel muerta, caspa, hongos, pelusas o restos de crema para peinar u otros productos. Por lo que es necesario que, así como limpias tus brochas de maquillaje o lavas tus fundas de almohadas, limpies tu cepillo con frecuencia.

El sitio especializado en belleza Byrdie explica que la acumulación de bacterias y levaduras puede provocar irritación, hinchazón, algunos tipos de caspa e incluso obstruir los folículos pilosos, lo cual puede debilitar tu pelo. No necesitas comprar productos especiales o costosos para evitar que se acumulen bacterias, con una buena rutina de limpieza ¡bastará!

Foto: Pexels

¿Cómo limpiar el cepillo de cabello?

Para limpiar tu cepillo o peine, primero debes quitar los residuos de impurezas o cabellos que se quedan en las cerdas.

En un recipiente limpio, agrega suficiente agua tibia y pon a remojar tu cepillo por unos minutos. Agrega dos cucharadas de shampoo y asegúrate de que cubra todo el cepillo. Para una limpieza profunda, el sitio web Byrdie recomienda agregar una cucharada de bicarbonato de sodio al agua.

Deja reposar esta mezcla durante 30 minutos o una hora. Notarás que el agua cambiará de color y se desprenderán partículas de suciedad. Tira el agua y comienza a tallar el cepillo, puede ser con tus manos o con una esponja exclusiva para tu peine. Enjuaga con abundante agua y deja que tu cepillo para el cabello se seque con el aire. Evita secarlo con una toalla porque podrían caerse las cerdas.

Si tu cepillo o mango son de madera, solo sumerge las cerdas durante 10 minutos para no dañar el resto de material con el agua. Talla con suavidad las cerdas y enjuaga tratando de no mojar el cepillo. Para limpiarlo, puedes usar una fibra o toallita húmeda. Finalmente, coloca el cepillo sobre una toalla con las cerdas hacia abajo, de manera que el agua no escurra y moje la madera.

Leer también: ¿Qué hacer para que el tinte dure más en el cabello?

¿Cada cuánto debes lavar tus cepillos?

Esto dependerá de qué tantos productos de cabello utilices, si usas muchos productos, deberás limpiarlo cada vez que lo uses. Si no sueles usar tantos o son naturales, puedes lavarlos cada semana.

En general, se recomienda hacer una limpieza profunda una o dos veces al mes. Pero procura quitar los cabellos que se quedan después de cada uso. Si notas que, a pesar de la limpieza, las cerdas comienzan a lastimar tu cuero cabelludo o están dañadas, es mejor que adquieras un nuevo cepillo.

Evita que se acumule humedad y no talles las cerdas de forma brusca, porque eso las debilitará y se pueden caer más rápido. Asimismo, si tienes alguna afección en tu cabello, consulta a un dermatólogo o asiste a una clínica capilar.

Foto: Unsplash

Leer también: Por qué debes desmaquillarte con aceite de almendras

Recibe todos los viernes Hello Weekend , nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters