Una buena fashionista sabe que los pequeños detalles son importantes. Más allá de la ropa que vistamos, el peinado, maquillaje y accesorios son clave para robarse las miradas. Pero hay un punto que muchas descuidan: las uñas. Para que las consientas hoy vamos a decirte cómo hacer un barniz casero que las fortalezca.

Las uñas acrílicas están muy en tendencia. Hay millones de diseños que pueden ayudarte a resaltar en una cena casual o un evento importante. El problema es que este procedimiento debilita las uñas naturales, lo que no solo podría dejarte una mala apariencia en las manos, sino generar molestias.

Para que tus manos siempre luzcan hermosas vamos a decirte con qué ingredientes puedes hacer un nutritivo barniz casero.

Barniz casero para acelerar el crecimiento de las uñas

Si has notado que tus uñas se rompen con facilidad y lucen muy delgadas, ya sea debido a que te has puesto uñas postizas o por que quizá no te has alimentado bien, no te preocupes, hay un remedio muy simple que puedes aplicar.

Imagen: Pixabay

Lo primero que es importante decir es que, si bien se trata de un tratamiento efectivo, no es magia. Los resultados no son inmediatos, por lo que llevará algunos días darte cuenta de que tus uñas se están fortaleciendo. Además, si no cambias tus hábitos y te alimentas mejor, tus uñas seguirán siendo frágiles.

Para hacer el barniz que fortalecerá tus uñas vas a necesitar:

1 diente de ajo

4 clavos de olor

1 limón

Esmalte transparente

Para prepararlo debes seguir los siguientes pasos:

Pica el ajo en trocitos pequeños, puedes también rallarlo o calentarlo para después triturarlo.

en trocitos pequeños, puedes también rallarlo o calentarlo para después triturarlo. Agrega el ajo a tu esmalte transparente, es importante que este sea nuevo.

a tu transparente, es importante que este sea nuevo. Añade además los clavos de olor.

Finalmente incorpora también unas gotitas de limón.

Agita bien hasta que los ingredientes se revuelvan.

se revuelvan. Deja reposar el esmalte casero por al menos 24 horas.

por al menos 24 horas. Aplica el barniz todos los días, pero al tercero, usa acetona para retirarlo, esto con la intención de que la mezcla penetre bien en tus uñas y ayude a fortalecerlas .

todos los días, pero al tercero, usa acetona para retirarlo, esto con la intención de que la mezcla penetre bien en tus y ayude a . Si tienes oportunidad también puedes agregar a tu barniz casero el contenido de una cápsula de vitamina E para que la fórmula sea aún más potente.

Leer también: Yanet García en leggings de tiro alto, los mejores para ejercitarse

¿Por qué el ajo es bueno para fortalecer las uñas?

Si todavía tienes dudas sobre la efectividad del esmalte nutritivo del que te hablamos vamos a explicarte las razones por las que verás resultados.

Imagen: Pixabay

Como te darás cuenta, el ajo es el elemento principal en esta receta, lo que es más, en el mercado encontrarás endurecedores con este ingrediente, y ello es debido a que, según un artículo de la Universidad de la Sierra Sur de Oaxaca, es rico en aminoácidos, vitaminas, minerales, ácido fólico, pantoténico y niacina.

No solo eso, su contenido de alicina le confiere un efecto antimicrobiano y antifúngico, por lo que ayudará a eliminar bacterias en caso de que esa sea la razón de tus uñas quebradizas.

Y para que los efectos del esmalte casero se mantengan por más tiempo, Mayo Clinic señala que es necesario seguir algunas medidas, como limpiar tus uñas adecuadamente y mantenerlas secas para evitar el desarrollo de bacterias. Asimismo es buena idea utilizar una crema hidratante para que tus manos completas luzcan hermosas.

Leer también: Ary Tenorio luce fabulosa en China con body de escote imponente

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters