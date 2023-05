El brasier es una prenda íntima que requiere de ciertos cuidados para que funcione adecuadamente pues recordemos que está hecho para aminorar el peso del busto de las mujeres. Además, por estar en constante contacto con la piel, es fundamental su limpieza. Por ello, aquí te explicamos todo lo que debes de saber sobre su cuidado.

Es muy común que las personas usen el mismo brasier por varios días y piensen que no pasa nada por ello, pero es todo lo contrario, ya que al estar hecho de tela, la sudoración diaria se acumula en él, además de las bacterias y la suciedad, elementos pueden dañar la piel.

Imagen: Flickr

¿Cada cuánto debe lavarse un brasier?

Por ser una prenda que se encuentra en contacto con la piel durante mucho tiempo, es recomendable cambiarla con más frecuencia que otras piezas de ropa, también debe lavarse con frecuencia, pues de no hacerse existe una gran probabilidad de padecer alguna enfermedad cutánea o que la tela de brasier pierda su calidad, elasticidad y deje de dar el soporte suficiente que necesita el busto.

De manera general los brasieres pueden ser usados aproximadamente cuatro veces antes de lavarlos, pero es fundamental tomar en cuenta el nivel de actividad, según expertos del P&G. Así, por ejemplo, el sostén deportivo, por contener mayor cantidad de sudor, bacterias y suciedad, debe de lavarse a diario.

También indican que el brasier se debe de usar por no más de 48 horas continuas ya que, dependiendo de diferentes factores, puede llegar a generar malos olores o manchas difíciles de quitar.

¿Cómo lavar el brasier?

Existen muchas maneras de lavar el brasier, pero la mejor es hacerlo a mano y con cuidado, con esto las copas mantendrán durante más tiempo su forma y brindarán el apoyo adecuado a los pechos. Asimismo, la elasticidad de la tela no se reducirá tan rápido y las varillas mantendrán su buen estado, todo lo anterior alargará la vida útil de esta prenda.

Imagen: Flickr

Otro punto importante al lavar el brasier es ponerlo a remojar y después usar jabón y agua tibia al tallarlo, es importante no hacerlo bruscamente, ya que se puede dañar la tela. En caso de que se use lavadora es fundamental utilizar el ciclo delicado, de no hacerlo las copas del sostén se deformarán y no funcionarán como deberían.

Al lavarlo, el brasier debe masajearse por unos minutos, pero solo las zonas que mantienen mayor contacto con la piel o cuentan con mayor exposición al sudor. Y no uses demasiado detergente, pues se acumula en la tela y con el paso del tiempo provoca irritación en la piel.

Para quitarle el exceso de humedad se puede utilizar una toalla para después dejarlo secar al aire libre. Toma en cuenta que no se debe exprimir, ya que eso afecta la elasticidad de la prenda.

Ahora que ya sabes cuándo se lava el brasier y cómo hacerlo, puedes darle la importancia que necesita esta pieza de vestir, mientras alargas su vida útil sin el riesgo de padecer infecciones, alergias o malos olores.

