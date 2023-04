La cantante se encuentra en un gran momento con la promoción del estreno de la segunda temporada de Bienvenidos a Edén, serie española transmitida por Netflix, donde su personaje Afrilux se ha ganado el cariño de la audiencia.

Los looks impecables que ha lucido Belinda durante su paso por España recientemente han encantado a los más fashionistas. Algunos de los estilismos destacados fueron el set de falda y top con perlas, y la minifalda cargo con la que dijo: “Hola, Madrid”, al iniciar este recorrido.

El día de ayer, la intérprete compartió con sus 16 millones de seguidores en Instagram imágenes donde luce un sensual vestido rojo de mangas largas, con los hombros descubiertos, y acompañó la publicación con la ocurrente frase: “Hoy me puse flamenquita”.

De este atuendo de Belinda se puede ver más en la entrevista que dio a la revista Glamour de España, donde lució estilismos de Mapi Vidal que deslumbraron en dos tonos: rosa y rojo.

El sensual vestido rojo de Belinda

Belinda publicó tres fotos donde destaca el escote de su vestido rojo. La tendencia "off the shoulders"o de hombros caídos resurge en cada primavera, cuando podemos dejar esta parte del cuerpo al descubierto en looks sensuales y femeninos.

Foto: Instagram @belindapop

El vestido de mangas largas y hombros descubiertos tiene volantes diminutos que empiezan a repuntar en las listas de tendencias. Rosalía en Coachella los llevó en sus blusas largas y semitransparentes firmadas por Acne Studios y ahora Belinda luce este bonito detalle en su vestido Blumarine, firma que tiene rato impulsando la estética Y2K, que abarca la moda de finales de los 90 y principios de los 2000.

Foto: Instagram @belindapop

Los pequeños ruffles se distribuyen en las mangas y en la falda ceñida, algunos se extienden en tiras sinuosas que añaden movimiento a la pieza. Es igualmente destacable el drapeado que se forma en el escote, la cintura y los brazos.

Foto: Glamour España

Los otros looks rojos de Belinda en Glamour

En la sesión fotografiada por Sol Sánchez, Belinda lució varias prendas con el poderoso color rojo, un tono muy sexy que expresa seguridad. Otro de los total looks que llevó dio protagonismo al volumen con pantalones amplios y vestido vaporoso, y para entallar su figura bastó un top de punto con diminutas aberturas. El look es de la firma de origen japonés Adeam.

Foto: Glamour España

El rojo llegó a la cabellera rubia de Belinda, quien lució unos pequeños moños en su pelo peinado con sutiles ondas. Para esta fotografía llevó un vestido satinado de estilo lencero de Prada.

Foto: Glamour España

En el maquillaje de Belinda para esta sesión de Glamour prevaleció el tono rosa, asegurándonos que es la elección perfecta para lucir prendas de ropa en color rojo.

