Belinda desde muy joven ha sido considerada como un icono de la moda. Su capacidad para marcar tendencias y derrochar estilo ha sido una constante en su carrera. En las últimas semanas, la cantante ha llevado algunas prendas de color rosa, el cual ha marcado la moda del año 2023. Este mes, sigue en auge. "La Navidad es mi época favorita del año", escribió la cantante en su más reciente post de Instagram, donde luce nuevamente el tono rosa en un vestido de impacto.

El rosa tiene personalidad y fuerza. Además, es un color llamativo, elegante y muy femenino. Ideal tanto para looks casuales como para fiestas o hasta para incluirlo en tu maquillaje. Si tienes un precioso vestido rosa en tu armario y quieres lucirlo con un estilazo, no te pierdas estos tips inspirados en Belinda para lograr un look impecable. La moda está para experimentar.

Belinda nos enseña a sacarle el máximo provecho un vestido rosa

En la fotografía, la joven posa de espaldas y luce un vestido largo drapeado que acentúa su silueta. Los frunces se forman en la parte de atrás para aportar un poco de volumen y se puede apreciar una cola que aporta elegancia al vestido. El stylits de Belinda, Daniel Vásquez, compartió en redes que la prenda es de H&M Studio (colección primavera-verano 2023). Su precio es de $1,999 pesos, pero está agotado.

Foto: H&M

En un principio, el rosa puede parecerte un color difícil de integrar en tus looks. Sin embargo, si tienes una boda o un evento formal, es un gran momento para lucirlo. Además, un vestido rosa bien combinado es sinónimo de fuerza, elegancia y sensualidad.

Un clásico para combinarlo es incluir un bolso y unos zapatos del mismo color. Aunque, los tonos neutros como negro, blanco, beige son cómodos y acertados siempre. Sin embargo, también puedes arriesgar un poco combinando el rosa con naranja, verde esmeralda o rojo. Y, en esta temporada, con alguno de los metálicos más clásicos: dorado y plateado.

¿En dónde conseguir un vestido similar?

¿Lista para convertirte en una Barbie de carne y hueso? Zara, Lefties, Shein, Stradivarius, Mango y H&M cuentan con varios modelos que te encantarán. Podrás encontrar desde un vestido rosa ceñido con tirantes o con escote de corazón, hasta un vestido fucsia o rosa palo asimétrico o con mangas abullonadas.

Foto: Zara y Stradivarius

Joyas para un look sofisticado

La actriz y cantante luce en su mano derecha unas lujosas pulseras con dijes de Pandora. Desde mayo de 2023, Belinda se integró como embajadora de la marca danesa para seguir brillando y compartir su estilo con todos sus fans.

En cuanto al peinado, Belinda apostó por un lacio perfecto, el cual es un peinado sencillo y fácil de replicar para tu cena de Navidad. A su vez, si te encanta la tendencia del maquillaje minimalista y natural, también puedes seguir los pasos de la cantante, en tonos rosas.

Foto: Instagram/ @belindapop

Ahora que ya conoces estos consejos para lucir un vestido rosa, ¿estás lista para incorporarlo a tu look?

