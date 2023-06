Ya pasaron varias semanas desde el estreno de “La Sirenita”, filme que posicionó la tendencia Mermaidcore en la mira de los amantes de la moda con una estética sacada del fondo del mar y aún podemos ver looks de alto impacto con esta inspiración.

Ary Tenorio no se quiso quedar sin llevar esta tendencia en el verano, así que le mostró a sus seguidores un vestido estilo sirena que pidió por internet y le quedó espectacular.

La influencer relató en un video que días después encontró el mismo vestido más barato en otra página y se sintió estafada, afortunadamente, el corte y lo bien que le quedó dicha prenda capturó por completo la atención de sus más de 5 millones de seguidores en Instagram.

Foto: Instagram @arianny.tenorio

El vestido de sirena de Ary Tenorio

El vestido largo estilo sirena de Arisita llevó un entallado casi perfecto que se adaptó a cada una de su curvas y con las aberturas elevó la sensualidad de su look, al frente trae un corte asimétrico que dejó a la vista un gran escote con una hermosa estrella de mar que resalta con pedrería.

Foto: Instagram @arianny.tenorio

Leer también: Galilea Montijo muestra cómo llevar el pantalón rojo en verano

Además de una gran abertura por un lado de la pierna, el diseño lleva la espalda descubierta y dos tiras ajustables, además de un plisado para que las piernas se vean con más volumen.

Aunque la influencer modeló el vestido de manera rápida para contar su experiencia con las compras por internet, no podemos esperar a ver que lo use con la alta producción de sus looks de alfombra roja o en una sesión de fotos con maquillaje de alto impacto.

Cuánto cuesta el vestido de Arisita

Tal como lo muestra Ary en su video, nos dimos a la tarea de buscar el mejor precio de este vestido de sirena en internet y lo encontramos en AliExpress por la cantidad de $638 pesos con el detalle de la estrella con otro tipo de pedrería, pero muy parecido al que ella trae.

Foto: Especial

Leer también: Michelle Salas luce coqueto traje de baño con conchas de mar

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters