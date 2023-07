Al momento de vestir, lo más importante es que la persona se sienta cómoda y bella con lo que luce. Sin ánimos de poner reglas inflexibles que digan qué ponerse según la edad, en De Última queremos darte algunas ideas para vestir con estilo si tienes 40 años o más, incorporando algunas tendencias de este verano.

Entre las recomendaciones de los expertos de imagen para mujeres de este grupo conseguimos que la fórmula perfecta es mezclar prendas clásicas y básicas con algunas tendencias. Los básicos pueden ser unos jeans azul marino, una falda lápiz negra y una camisa blanca. Entre las tendencias tenemos aberturas (cut outs), transparencias y color rosa.

Lo ideal es que tengas un estilo definido y un fondo de armario con las prendas básicas que sabes que te quedan bien. Posteriormente, puedes revisar en tiendas como Zara y Mango algunos trends que pueden elevar tus looks.

Algunos estilistas aconsejan no hacer grandes inversiones en este tipo de piezas que pasarán de moda; pero a los 40, lo que sí es aconsejable es invertir en marcas de calidad cuando se trata de la ropa atemporal: blazer negro o chamarra de cuero, por ejemplo.

5 tendencias para lucir fabulosa a los 40

Pantalones cargo

Los pantalones cargo llegaron para quedarse. Se caracterizan por ser de estilo deportivo y corte holgado con múltiples bolsillos en las perneras. Aunque podría ser considerada una prenda informal y jovial, este año este diseño de pantalón traspasa edades y estilos. El pantalón cargo se puede lucir en texturas sofisticadas y se puede combinar con prendas clásicas.

Foto: Revolve

No dejes de lucir tu favorito y adaptarlo a tu estilo, qué te parece llevar uno con top satinado, blazer y sandalias de tacón.

Prenda rosa

No hay edad que nos impida sumarnos a la tendencia Barbiecore. El rosa es uno de los colores más femeninos que hay y que podrás lucir desde pastel hasta fucsia. La prenda la eliges tú, pero aquí podemos recomendarte ir por un vestido, del largo de tu preferencia, así solo tienes que invertir en una prenda para tener un total look. También puedes escoger un saco o blazer para poder lucir como tercera pieza con tus outfits de siempre.

Foto: Zara

El rosa claro es un tono que puede considerarse neutro y atemporal, por si quieres usar la prenda por más tiempo.

Vestido lencero

El vestido lencero se ha convertido en una prenda básica para todas las temporadas. Este verano ocupa un lugar especial en las listas de tendencias. Si, como alguna de nosotras, no eres amante de los tirantes spaghetti, no dudes en jugar con tu look y usar un top -puede ser de tul- con mangas debajo. Así lo ha llegado a lucir la cantante Rosalía.

Foto: Prada

Un saco statement o un clásico blazer también pueden hacer una gran dupla con el slip dress.

Cuadros vichy

El estampado de cuadros vichy está de regreso con fuerza este verano y aporta una dosis de dulzura a los looks de mujeres de todas las edades. Lleva este print con un outfit de prendas básicas, así le darás protagonismo.

Foto: Massimo Dutti

Leer también: El furor por el estampado de cuadros vichy

El blanco es un color base que te permitirá lucirlo con confianza; para algo más relajado, nada mejor que los jeans. Con el furor del rosa, puedes elegirlo en ese color, pero si no necesitas algo más en ese tono en tu armario, lleva el estampado vichy en azul claro o negro. En qué prendas: blazer, pantalón, falda y hasta vestido.

Pieza metalizada

Las prendas metalizadas son irresistibles para quienes adoran el brillo. Pantalones plateados, tops con lentejuelas (según la ocasión) y sandalias con máximo brillo son algunas de las piezas que puedes elegir. Equilibra con otras que no llamen tanto la atención, elegantes y clásicas.

Cuando no te sientas cómoda con algo de ropa metalizada, lleva unos zapatos chic de la temporada con efecto metalizado o con brillos: bailarinas, sandalias planas, mules, mocasines. El calzado plateado está en máxima tendencia.

Foto: Miu Miu

Leer también: Sofía Vergara luce traje de baño completo ideal para mujeres de 50

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters