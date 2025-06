Para algunas mujeres teñirse el pelo en casa es una práctica regular y sencilla porque llevan tiempo haciéndolo y han aprendido a lograr los resultados deseados como si acabaran de salir del salón de belleza.

Para otras, aplicar un tinte de pelo en casa es todo un universo desconocido desde el momento de la elección del color. Algunas se quieren pintar el pelo solas por primera vez o necesitan retocar el color y no tienen tiempo de ir al salón o no alcanzaron cita con su estilista.

Cuál sea la razón que te lleve a hacerlo tú misma en la comodidad de tu hogar: falta de tiempo, ahorrar dinero o ¡valentía! por experimentar hacerlo tú misma, evita cometer estos errores comunes al aplicar el tinte.

Asegúrate de tener todo lo necesario para pintarte el pelo tú misma. Cuida que los objetos y muebles del espacio donde lo harás no se manchen. Foto: Pexels

Errores al aplicar un tinte en casa

No proteger la línea del cabello

Si no deseas salir de casa con una “diadema” de tinte sobre la frente, debes proteger la piel de la línea del cabello. Para hacerlo, puedes aplicar crema hidratante o vaselina.

Cubre alrededor del rostro, sin olvidarte de las orejas; para estar más segura, también aplica en el cuello. Usa guantes para no manchar tus manos y protege tu ropa con una capa o toalla que no te preocupe manchar.

Querer aclarar mucho el pelo solo con un tinte

Si tienes el deseo de lucir un color de cabello mucho más claro que el que tienes ahora, de castaño oscuro a rubio, por ejemplo, es muy probable que necesites pasar por un proceso de decoloración. Mantén expectativas reales, un tinte claro no puede aclarar mucho una base oscura. Aunque si nunca lo has teñido, se aclarará más que si ya lo has teñido antes.

Para que tengas una referencia, en Garnier explican que la mayoría de las coloraciones permanentes sólo aclaran el cabello 2-3 niveles, mientras que la decoloración puede aclarar hasta 7-8 niveles.

Atreverte a hacer un gran cambio sin estar segura

Los cambios radicales son increíbles siempre que estés segura de que es eso lo que deseas. ¿Rubio a negro?, ¿platino a rojo cherry? Espera un momento. En un sitio web de L’Oréal Paris recomiendan que, si no estás realmente segura de esta transición, elijas dos tonos más claros o dos tonos más oscuros que el color que tienes.

Al aplicar el tinte en casa, trata de estar segura del cambio de color que harás. Foto: Freepik

Lavarte el pelo justo antes de teñirlo

Los expertos recomiendan teñirse el pelo con el cabello sucio. No te preocupes, no tienes que estar días y días sin lavarlo, puedes hacerlo uno o dos días antes. Y, luego, evita usar productos para peinarlo que se quedan en el cabello, como gel, crema para peinar, entre otros.

En ese tiempo, el cabello contará con aceites naturales que protegen el cuero cabelludo y que hacen que los pigmentos del tinte penetren mejor. Si lo deseas, puedes hacer un lavado especial en esos días previos a la coloración con un shampoo detox o exfoliante.

Aplicar en todo el cabello al retocarlo

Si ya has teñido tu pelo y deseas hacerte un retoque, evita aplicar el tinte de cabello en todo el pelo desde el inicio del proceso, porque puedes lograr un tono desigual. Primero aplica el tinte en las raíces y, luego, extiende el producto hacia las puntas.

Debes guiarte por el tiempo indicado en la cajita del tinte. Suelen recomendar entre 20-35 minutos para las raíces y 10 minutos para el resto del pelo. Otra recomendación para lograr una aplicación homogénea es dividir el pelo en secciones antes de proceder a teñirlo.

No debes dejar el tinte más o menos tiempo del indicado. Foto: Freepik

Recomendaciones adicionales

Si tienes dudas con varios colores al adquirir el tinte de pelo , elige el más claro; será más fácil oscurecer que aclarar.

, elige el más claro; será más fácil oscurecer que aclarar. Sigue las instrucciones que incluye tu tinte, especialmente las que se refieren al tiempo que debes dejar el producto.

Haz una prueba de alergia antes de aplicar el producto, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Por lo general, se debe realizar 48 horas antes.

Si no te fue bien con la aplicación del tinte en casa , lo mejor es que acudas a un profesional para que mejore el resultado.

, lo mejor es que acudas a un profesional para que mejore el resultado. Usa productos específicos para el cabello teñido tras la coloración, de esta manera puedes proteger el color y hacer que dure más tiempo.

tras la coloración, de esta manera puedes proteger el color y hacer que dure más tiempo. Minimiza el uso de herramientas de calor, como secadora y plancha, y lava el pelo con agua tibia y fría, debido a que la caliente hace que el color se caiga más rápido.

El cabello teñido requiere cuidados especiales. Foto: Freepik

