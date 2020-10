Y el Oscar a la peor actuación legislativa es para... Sergio Mayer

El martes, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa para eliminar 109 fondos y fideicomisos, incluido el Fidecine, sí, ese fondo que los legisladores le prometieron a la comunidad cinematográfica no eliminar. Sin embargo, el miércoles, cuando se discutían las particularidades de la iniciativa, el morenista Sergio Mayer presentó ante el pleno una propuesta para que los recursos del Fidecine fueran reasignados al Imcine. Al respecto, dijo en Twitter: “Lamentablemente no se logró el voto de la mayoría. Seguiré trabajando para garantizar los apoyos a la cinematografía nacional”. Más de un usuario se preguntó cómo le va a hacer, sobre todo porque el diputado anda más preocupado por promocionar su programa de espectáculos que estrenará próximamente. Así cómo.

Se queda cerrado el Dolores Olmedo



Si los museos públicos viven crisis, la pandemia también le pasa factura a recintos que no tienen recursos públicos. No todos los museos no gubernamentales han podido reabrir. Como una medida de responsabilidad y para garantizar la salud a colaboradores y visitantes, el Museo Dolores Olmedo -con la mayor colección de obras de Frida Kahlo-, permanecerá cerrado temporalmente. Implica que sus muy visitadas ofrendas del Día de Muertos no estarán este año. La medida tiene que ver con la crisis de salud y también con la crisis económica: el Olmedo analiza cómo operar en el futuro, dado el impacto económico que ha provocado la contingencia sanitaria. Dejar de ser considerados como giros mercantiles -como cualquier puesto comercial- es una demanda de estos recintos que viene de hace años pero que la pandemia hace más grave.

Lucha de clases o qué clase de luchas por los fideicomisos



Hace unos días, César Cansino, profesor de derecho de la BUAP, escribió en Twitter sus opiniones sobre el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y El Colegio de México; los llamó “instituciones de elite destinadas para las propias elites” y aseguró que para ingresar en ellas como investigador, docente o alumno “pesan más las recomendaciones que los méritos”. Y remató: “La extinción de los Fideicomisos es apenas un comienzo para limitar los privilegios”. En respuesta, recibió miles de comentarios, muchos de estudiantes y maestros que le refutaron no sólo no ser de “élite”, sino que le explicaron que tenían méritos académicos para formar parte de sus filas. Cansino insistió y afirmó que el alumnado del CIDE proviene en su gran mayoría de “familias acomodadas, pues su destino es la tecnocracia y la IP”. En la discusión hubo argumentos, insultos y acusaciones de los que coincidían con Cansino y en defensa de las instituciones. ¿En qué abona al debate público una discusión de esta naturaleza?