Presentados, por primera vez, hace 23 años, los Cuentos Antinavideños hoy son una tradición fuerte del Teatro La Capilla. Para cada edición se convoca a dramaturgos en busca de obras que sean una alternativa a las tradicionales pastorelas y las historias de temporada. Historias, por ejemplo, sobre el odio a los romeritos, la pesadilla de las familias en Navidad, las cuitas de un viejo Santa Claus y las desventuras de los pavos que serán devorados en la mesa.

Este año se recibieron 80 textos, de los cuales se hizo una selección de los tres mejores y que están siendo llevados a escena con el subtítulo De ponche, azufre y caipiriñas; título elegido como referencia a cada una de estas obras, explica Boris Schoemann, director artístico del Teatro La Capilla, fundador de la Compañía Los Endebles y coordinador general de los Cuentos Antinavideños. Este año, fueron seleccionadas Elegía del rojo perdido, de Zoe Mendez Ortiz, Los fantasmas de las navidades pasadas, de Jose Antonio Martínez Mariñelarena, y Vovó, de Daniela Mosca Steinhauer.

“Los di a dirigir a Valeria Fabbri, David Barrera Bautista y Mario Alberto Monroy, quienes son colaboradores de Los Endebles que han estado trabajando con nosotros en distintas cosas. Mario Alberto es un director acostumbrado de los Antinavideños; los otros dos son nuevos dirigiéndolos. Yo estoy supervisando un poco todo el trabajo, pero la intención es siempre diversificar los directores y los actores que tenemos en los cuentos”. Schoemann también dice que es destacable que los cuentos que ganaron están escritos para personajes femeninos.

En Los fantasmas... una empleada de oficina cuenta sus penas tras haber abusado del ponche en las posadas navideñas. Un texto gracioso texto que interpreta Nohemí Espinosa. En Vovó se habla de la Navidad desde la tercera edad, pero con el tono de humor negro característico de los Antinavideños (actúa Esther Orozco). Y en Elegía... Karla Morales interpreta a un Satán femenino que recibe, por error, la correspondencia para Santa Claus. Pueden verse hasta el 30 de diciembre.