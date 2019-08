Transcripción de las cartas inéditas de Porfirio Díaz

Primera Carta

México, junio 13 de 1890

Señor Cónsul

Lic. Ignacio M. Altamirano

París

Estimado amigo:

Mucho siento el quebranto de salud de su apreciable señora y deseo que a esta fecha se halle por completo restablecida como usted lo está, lo cual celebró de veras.

Doy a usted las gracias más expresivas por su bondad de participarnos de haber tomado posesión de su encargo (consulado en París) y de ofrecerse a mi disposición y quedando yo a la de usted. Cómo siempre con los mejores deseos de que sea feliz en su nueva posición.

Quedó suyo con todo aprecio, amigo y servidor.

Porfirio Díaz

Segunda Carta

México, abril 5 de 1892

Señor Cónsul

Licenciado Ignacio M. Altamirano

París

Estimado amigo

Refiriéndome a la grata de UD. del 18 del pasado, doy a Ud. las gracias por los informes que me envía respecto al asunto Mondragón y le manifiesto que es la verdad la intención que el gobierno tiene de adoptar para su Ejército el fúsil de dicho señor; pero como base de todo procedimiento es indispensable y que se estudie concienzudamente.

Inútil pues me parece encarecerse la necesidad de que lo concluya cuanto antes, pues repito que de otro modo es imposible sin cometer una ligereza decir la última palabra sobre el particular.

De usted como siempre amigo y servidor afectísimo.

Porfirio Díaz