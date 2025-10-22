Más Información
¿Cómo luce hoy la gran Tenochtitlan? La respuesta se encuentra en el nuevo fotolibro homónimo de Pablo Ortiz Monasterio, uno de los exponentes destacados de la fotografía mexicana contemporánea.
La obra, editada por RM, no es un solo un recorrido turístico, sino una profunda exploración visual y documental que traza los límites del antiguo islote imperial, demostrando que la capital mexica no desapareció, sino que se transformó y pervive bajo el asfalto.
Lee también: “Los huicholes me atraparon”: Pablo Ortiz Monasterio
Ortiz Monasterio yuxtapone los vestigios arqueológicos con escenas de la vida cotidiana, iglesias coloniales construidas con piedra prehispánica y las líneas caóticas de la metrópoli moderna. El resultado es una reflexión sobre la identidad mestiza de México y la persistente memoria lacustre que late en el corazón de la Ciudad de México.
La obra será presentada hoy a las 19 horas en la librería Mauricio Achar, en Miguel Angel de Quevedo 121, Chimalistac, y contará con la participación del autor y de Jesús Silva Herzog.
Lee también: Pablo Ortiz Monasterio: “hay fotógrafos extraordinarios, luego está el montón"
