​¿Cómo luce hoy la gran Tenochtitlan? La respuesta se encuentra en el nuevo fotolibro homónimo de Pablo Ortiz Monasterio, uno de los exponentes destacados de la fotografía mexicana contemporánea.

​La obra, editada por RM, no es un solo un recorrido turístico, sino una profunda exploración visual y documental que traza los límites del antiguo islote imperial, demostrando que la capital mexica no desapareció, sino que se transformó y pervive bajo el asfalto.

​Ortiz Monasterio yuxtapone los vestigios arqueológicos con escenas de la vida cotidiana, iglesias coloniales construidas con piedra prehispánica y las líneas caóticas de la metrópoli moderna. El resultado es una reflexión sobre la identidad mestiza de México y la persistente memoria lacustre que late en el corazón de la Ciudad de México.

La obra será presentada hoy a las 19 horas en la librería Mauricio Achar, en Miguel Angel de Quevedo 121, Chimalistac, y contará con la participación del autor y de Jesús Silva Herzog.

