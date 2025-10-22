Más Información

Sheinbaum se reúne con Ben Horowitz, cofundador de Andreessen Horowitz; hablan del futuro de la IA

El tema de seguridad no está resuelto, reconoce Harfuch en el Senado; destaca apoyo de EU en combate al fentanilo

Caen 6 integrantes de una célula criminal en Culiacán; abaten a "El Morral", líder del grupo delictivo

Gutiérrez Luna califica como "evento cultural" baile de la Sonora Santanera en San Lázaro; rechaza críticas por tragedia en Veracruz

Gil Zuarth reta a Noroña a decir cuándo y a quién le pidió candidatura de Morena; acusa de ilegal su "exilio" en Palestina

Suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas tras lluvias e inundaciones; Sheinbaum destaca inicio de entrega de apoyos

Pemex mantiene "intensas" labores de limpieza, contención y remediación por el derrame de hidrocarburos en Veracruz

El Zócalo de la CDMX se convierte en sala de cine gratuita con “Ánimas y Sombras 2025”

​¿Cómo luce hoy la gran ? La respuesta se encuentra en el nuevo fotolibro homónimo de , uno de los exponentes destacados de la .

​La obra, editada por RM, no es un solo un recorrido turístico, sino una profunda exploración visual y documental que traza los límites del antiguo islote imperial, demostrando que la capital mexica no desapareció, sino que se transformó y pervive bajo el asfalto.

​Ortiz Monasterio yuxtapone los vestigios arqueológicos con escenas de la vida cotidiana, iglesias coloniales construidas con piedra prehispánica y las líneas caóticas de la metrópoli moderna. El resultado es una  reflexión sobre la identidad mestiza de México y la persistente memoria lacustre que late en el corazón de la Ciudad de México. 

La obra será presentada hoy a las 19 horas en la librería Mauricio Achar, en Miguel Angel de Quevedo 121, Chimalistac, y contará con la participación del autor y de Jesús Silva Herzog. 

