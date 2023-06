La última semana de mayo fue una llena de mucho humor y qué bueno, porque ayudó a compensar la impaciencia por la llegada de la segunda quincena de mayo, que parecía venía de rodillas. Pese a todo, fue una gran semana, pues Taylor Swift finalmente se dignó a pisar tierras mexicanas y porque un gorila suelto y una orca vengativa nos aterraron, pero a la vez nos sacaron risas. Estos son los memes de la semana, un listado de las noticias más virales en los últimos días, ilustradas con sus respectivos memes.

TAYtihuacán

Finalmente, después de más de una década, Taylor Swift notó que hay más tierra debajo de Estados Unidos y se dignó a venir a pisarla. La cantante estadounidense anunció fechas de su The Eras Tour en la Ciudad de México –el 24,25 y 26 de agosto– , así como en Argentina y Brasil.

Aunque los “swifites” mexicanos lloraron, gritaron, patalearon y consideraron este el mejor regalo del mes del orgullo -junto con el concierto de Lana del Rey- la verdad es que no fue un sorpresa al 100%, pues desde hace meses estaba el rumor de que la cantante de “Shake It Off” vendría por primera vez a América Latina.

Si bien ya se celebró el anuncio, ahora viene lo bueno: librar una batalla con tal de conseguir boletos. Tan sólo, hasta el 7 de junio, los interesados tendrán que hacer fila para registrarse en línea y tener una remota posibilidad de ser seleccionados para poder participar en la venta de boletos, que será el 13 de junio.

Captura vía Twitter.

Captura vía Twitter.

Captura vía Twitter.

Lee también: Mi vida en la Universidad Nacional Autónoma de México

Chivas vs. Tigres

El pasado 28 de mayo se jugó la final de la Liga MX entre Chivas y Tigres. La ventaja del equipo de Guadalajara, con marcador 2-0, se desvaneció como espejismo, cuando al final del segundo tiempo, Tigres logró empatar y superar, dejando como resultado final 2-3.

Captura vía Twitter.

Captura Twitter.

Gorila suelto aterra en Hidalgo

Un gorila fue avistado en Villa de Tezontepec, en el estado de Hidalgo, por un grupo de jóvenes, quienes lo captaron en video, como si se tratara de pie grande.

Las autoridades del municipio pidieron ayuda a la comunidad para reportar si se lo llegaban a encontrar, pero la comunidad decidió apoyar con la creación de memes, como para verle el lado gracioso a una situación potencialmente riesgosa.

Captura Twitter.

Captura.

Lee también: Sobrevivir el naufragio: Ethel Krauze

Gladis busca vendetta y sangre

Otro animal que vino a recordar al humano que en realidad nosotros somos los débiles fue Gladis, la orca que no perdona ni una y va por el mar cantando “Better Than Revenge” de Taylor Swift a todo pulmón. Si bien se popularizó la idea de que Gladis enseñó a atacar los navíos porque en el pasado fue golpeada y/o atacada por pescadores (hay varias versiones), no es un hecho comprobable. Se trata de un grupo de orcas que han embestido a algunos veleros en las costas de España. Científicos siguen tratando de descifrar qué es lo que hace que tengan este comportamiento. Algunos teorizan que no se trata de una vendetta, sino de un intento de detener el velero para evitar que golpee a otras orcas, una interacción con un objeto que era hasta hace poco desconocido por esa familia de orcas o quizás sí es por una mala experiencia con un navío y una red de pesar y ahora tienen una fijación con estos objetos… habrá que estar pendientes de cómo se desarrolla la historia de Gladis y sus familiares.

Foto: Twitter.

Foto: Vía Twitter.

La eterna quincena de mayo

Una vez más, las redes sociales se volvieron ese espacio seguro para gritar que somos muy malos con nuestras finanzas -y la inflación y precarios salarios no ayudan-, pues el pago y fin de mes llegaron a paso de tortuga y mientras tanto no nos quedó de otra más que tronarnos los dedos, quejarnos del calor y reírnos de nuestra miseria.

Captura vía Twitter.

Foto: Twitter





Lee también: Edificio principal del Conahcyt cambia de logotipo; incluyen la H en el nombre