"La aproximación a la vida que tuvo Sun Ra fue muy diferente. Nosotros siempre decíamos que él fue enviado a la Tierra para educarse e inspirarse. Para que la gente supiera de lo que está pasando en el cosmos más grande. Espero que entiendan lo que estoy diciendo. Pero muchas personas no lo entienden. Y muchas personas no lo creen, pero Sun Ra fue una persona como nadie que yo haya conocido", explicaron los de en rueda de prensa.

Sun Ra Arkestra se presentó la noche de la penúltima jornada del , en la explanada de Alhóndiga de Granaditas.

Con diademas, capas y vestidos dorados y plateados que recrearon el antiguo Egipto, el legendario grupo estadounidense de jazz experimental refirió durante su concierto al espacio exterior, el futuro y el conocimiento ancestral.

Horas atrás, en su presentación a medios, hablaron de cómo es imposible enseñarle a sentir a un músico, recordaron sus jornadas extenuantes de trabajo donde la música lo poblaba todo y cómo Sonny, Sun Ra, el fundador del grupo, aún vivía y guiaba el espíritu de la banda, vio el futuro y supo que un botón podría sustituir a un artista (al grado que hoy, la orquesta le abre a DJ´s antes de sus presentaciones).

En escena, los 15 músicos pasaron de lo asincopado a cierta cadencia y suavidad, tan cercanas al sonido latino, con rastros del bebop, el cool jazz y la música de las big bands. Aún en los segmentos donde coquetearon con lo más tradicional no soltaron su vena de riesgo, tensión y su temperamento cinematográfico.

Sun Ra Arkestra, grupo de jazz estadounidense, que se presentó en Festival Internacional Cervantino. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Sun Ra Arkestra, grupo de jazz estadounidense, que se presentó en Festival Internacional Cervantino. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Lo que suena es el sonido de viejos rituales que se ensamblaron y se ensimismaron por capas. Lo que se ve es el poder del jazz.

Algunos en el público movieron los pies o el cuerpo, desde sus lugares, a ritmos graciosos. A un costado, la bailarina juguetea como un instrumento más que acompaña a los artistas sobre el escenario. Cuando es el turno de la cantante, todo el público la coreó, siguiéndola.

En algún momento, el músico británico llega al área de butacas y se sienta a ver a Sun Ra. Y más de uno, quizá, se pregunta si habrá sido un grupo con el que entró en contacto en la adolescencia y si lo habrá influenciado.Cuando el grupo salió, bailando en línea recta, minutos antes de volver, bajar del escenario y tocar entre el público, las palabras finales fueron: Space is the place.

