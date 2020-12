Sin transparencia, dejan pasar el "multicitado chat"

Mientras que la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, ofreció ayer en conferencia de prensa los nombres de quienes integran el equipo del ahora llamado “Diálogo y construcción por la cultura”, miembros de varios colectivos celebraron una plenaria anoche para tomar acciones conjuntas y fijar una posición sobre el diálogo con la institución que quedó roto tras filtrarse el chat “Desactivación colectivos”. Este martes, los colectivos divulgarán un comunicado con su posición sobre lo que expresó la titular de Cultura.

A título personal, José Antonio Cordero, integrante del Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México (MOCCAM), dijo en entrevista que “esta administración no sólo no ha cumplido los compromisos de diálogo en dos años, sino que es una simulación. Nos damos cuenta de que no estaban dialogando sino en una contención. ‘Desactivar colectivos’ es un término fascista. Yo le preguntaría a la sociedad qué pasaría si descubre algo así en la Secretaría de Gobernación. Esta política esta demoliendo las instituciones culturales por las que trabajamos varias generaciones. Nos mantenemos en nuestra exigencia de que se destituya a Alejandra Frausto. Se ha caído la máscara. Más de 2 mil personas ya firmaron la petición en change.org”.

Hasta ayer, la secretaria Frausto no se había comunicado con ninguno de estos colectivos. En su temprana conferencia ofreció disculpas, pero no dio los nombres de las personas que fueron cesadas por crear y operar el chat; tampoco se refirió a las sanciones para las personas que participaron en el mismo, como Esther Hernández, directora de Vinculación Cultural; Pablo Raphael, director de Promoción y Festivales Culturales; Paula Vázquez, asesora jurídica de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural; Ángeles Castro, directora del Centro Nacional de las Artes, y Alejandra Chávez, directora de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural. Estos funcionarios ya no estarán en las mesas de diálogo en las que estaban participando con integrantes de 11 colectivos. Frausto Guerrero anunció que en “Diálogo y construcción por la cultura” participarán Juan Carlos Gutiérrez Bonet, Erwin Neumaier de Hoyos, José Antonio Rodríguez Frino, Katia Vanessa López González y Marina Núñez Bespalova, quien es subsecretaria de Desarrollo Cultural. La Secretaría reiteró en un boletín que el grupo tiene “el firme objetivo” de seguir adelante en la conformación de acuerdos entre grupos y colectivos de la comunidad cultural y artística de México.

Como garantía de la operación del nuevo grupo, Frausto enfatizó en la conferencia virtual con los medios de comunicación que este nuevo grupo de trabajo le reportará directamente a ella, y que se mantendrá la propuesta de generar el congreso nacional que ya hace varios meses se venía planteando.

Ni la secretaria ni su equipo de Comunicación Social respondieron a preguntas de los medios de comunicación como quién creó el chat de Whatsapp y quiénes eran responsables de su operación, si existía o no una investigación, nombres de las personas cesadas, si intervendrían el Órgano Interno de Control y la Secretaría de Función Pública. Lo que el vocero de Comunicación Social, Antonio Martínez, dijo es que el caso se presentó ante el Comité de Ética de la Secretaría de Cultura.

El nuevo equipo de trabajo para seguir el diálogo con los 11 colectivos está conformado por funcionarios de Cultura y gestores cercanos a la 4T y a la Cultura. Se encuentran Juan Carlos Gutiérrez Bonet, actor, productor y director; Erwin Sigfrid Frederick Neumaier de Hoyos, director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), que documenta “las actividades públicas” del Titular del Ejecutivo Federal; Jesús Antonio Rodríguez Aguirre, Frino, es sociólogo, poeta, músico, y desde enero de 2019 es el coordinador nacional de Desarrollo Infantil Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura; Katia Vanessa López González, quien es parte del equipo de la oficina de la secretaria; y Marina Nuñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural, cargo que ocupó tras ser encargada de despacho del Fonca.

A raíz de que se conoció el chat, el colectivo MOCCAM lanzó la petición “Destitución de C. Alejandra Frausto Guerrero al frente de la Secretaría de Cultura México”, a través de change.org. Hasta anoche, la petición había sido firmada por más de 2 mil 130 personas, entre las que se encuentran los arqueólogos Eduardo Matos y Leonardo López Luján, el dramaturgo Boris Schoemann, el curador Cuauhtémoc Medina, la cineasta Natalia Beristáin, el actor Pedro de Tavira, la directora de teatro Lorena Maza, la investigadora Patricia Chavero, el dramaturgo David Olguín, la bailarina Claudia Lavista, el actor Tito Vasconcelos, la investigadora Enid Negrete, la narradora Berta Hiriart, el crítico Lázaro Azar y la escritora Vivian Abenshushan.

Después de la conferencia de medios de ayer en la mañana, otros creadores se sumaron a la petición. La escritora Verónica Murguía argumento: “¿Cómo no? La cuarta parte del presupuesto de cultura para una sola persona; desactivar colectivos: recortar lo esencial. Destruir la cultura. ¿Cómo no?”

El también escritor Martín Solares expresó a su vez: “Es urgente un cambio de rumbo en la política cultural. Los cambios que ejerció esta administración afectan gravemente la noción de cultura y no tienen respaldo alguno de los creadores”.

En la conferencia con los medios de comunicación, la secretaria Alejandra Frausto Guerrero fue cuestionada sobre qué hará ante esta demanda de los creadores, a quienes sólo ofreció una “disculpa pública” por el “multicitado chat”. Insistió en el llamado al diálogo, pero no afrontó a los artistas que le piden que se vaya.