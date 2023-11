Arranca hoy la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que concluirá el 3 de diciembre teniendo como Invitada de Honor a la Unión Europea. Será la primera feria sin su fundador, Raúl Padilla (quien falleció en abril pasado y a quien estará dedicada esta edición), y también será la primera feria sin confrontaciones políticas con el gobierno del estado, encabezado por Enrique Alfaro, y con otros municipios gobernados por Movimiento Ciudadano. Incluso arrancará sin ataques desde la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras la muerte del gestor cultural Raúl Padilla —a quien iban dirigidos muchas de las críticas—, se vive una “calma chicha” en la FIL Guadalajara, como la define Juan José Doñán, periodista cultural de Jalisco: “Hay una suerte de calma chicha, casi de boda a la italiana, no nos queremos, pero las cosas tienen que funcionar. La feria es benéfica, tiene derrama económica, nos va bien a todos... nos la vamos llevar como un matrimonio italiano, como diciendo: ‘Ya no nos queremos, pero por los hijos comunes vamos haciendo de tripas corazón, así están”.

El analista señala que, a raíz del deceso de Raúl Padilla, “las relaciones medio se recompusieron o hicieron un tratado de que no iba a haber hostilidad”. Además destaca que pese a todas las confrontaciones que se han dado en los últimos años, particularmente el año pasado, entre los gobiernos estatal y municipales con la Universidad de Guadalajara (que organiza la Feria), los primeros no han dejado de darle presupuesto al encuentro librero (el más importante en habla hispana), no así la federación, que no le ha regresado los apoyos.

Marisol Schulz, directora de la Feria, reconoce que hay un interés por ir retejiendo las relaciones con el gobierno estatal, más que con los gobiernos municipales, “nunca hemos tenido un conflicto con los gobiernos municipales, obviamente hay filias y fobias políticas, en las que yo, como directora, nunca he participado”, señala la figura pública más fuerte de la FIL, tras la ausencia de Raúl Padilla.

Para Schulz, las cosas están relativamente tranquilas con el gobierno de Alfaro, pero no tan claras con el gobierno federal, aunque señala que el Fondo de Cultura Económica, que es la editorial del gobierno, mantiene su stand en FIL, así como una amplia programación, y que incluso el propio director del Fondo, Paco Ignacio Taibo II, participará en una mesa del foro FIL Pensamiento, donde analizan los problemas más importantes del país y se dan cita los políticos, intelectuales y pensadores para debatir sobre temas de interés.

“Creo que sí hay un momento de mayor serenidad, por lo que veo, no porque nadie me lo haya dicho, ni porque nadie me haya llamado, siento el ambiente más sereno localmente hablando; federalmente, pues no, ni fu ni fa; es decir, ni hay mayor pleito ni hay menor pleito, porque no hay nada, no hay una verdadera relación”, dice Schulz, quien apunta: “(Con) el gobierno federal no ha habido un acercamiento real, ni tampoco hay hostilidad, está en un plano de que no hay una relación, ni para bien ni para mal. Ojalá hubiera un acercamiento. Concretamente, nos gustaría”.

El gran escaparate político

La 37 edición de la FIL Guadalajara, que durante nueve días reunirá a más de 650 escritores de 45 países y 33 lenguas, entre quienes destacan Elia Barceló, Elísabet Benavent, Piedad Bonnet, María Dueñas, Morgana Kretzmann, Pascal Quignard, Julia Quinn, Élmer Mendoza, Sergio Ramírez, Angelo Tijssens, Margarita García Robayo, Antonio Muñoz Molina y Jordi Sierra i Fabra, vivirá nuevos tiempos.

La ausencia de Raúl Padilla ha marcado otra forma de gestión y organización a la interior, pero incluso el contexto en el que se llevará a cabo es otro muy distinto.

Hace apenas unos días, Jalisco ha generado lo que llaman Gran Alianza local, donde partidos chiquitos, como Hagamos, que surgió de la Universidad de Guadalajara, y el partido Futuro, de Pedro Kumamoto, se unieron a Morena y entonces Morena es el adversario político del grupo que está al frente del gobierno de Jalisco y de los municipios de Movimiento Ciudadano. Lo cual ya deja la situación en un impasse que podría tener resonancia en la feria. Nada que ver con el ambiente político del año pasado, que incluyó una manifestación y cierre parcial de la Feria el día de su inauguración por parte de grupos cercanos al gobernador Alfaro.

Hace cinco años y medio, recuerda Doñán, todos los partidos estuvieron contra AMLO, que al cabo supuso el rompimiento de la Universidad de Guadalajara con Alfaro, y generó la molestia de AMLO contra Padilla. “El entramado es curioso: políticamente la Universidad (a través de Hagamos) ahora está de aliado con Morena, pero en el aspecto cultural, la FIL sigue peleada con o sin un apoyo presupuestal desde la federación, entonces, como diría aquella canción que cantaba Celia Cruz de ‘¿por qué fue que Songo le dio a Borondongo?’, termina diciendo: bueno, ¿qué lío es este?”

Marisol Schulz asegura que la feria siempre es política y más en año electoral, pero dice que la política no la imprime la feria como tal, que la feria no tiene una guía política, lo que tiene es un gran foro de discusión y de ideas, por lo que todo político quiere estar ahí. “Esta es parte del éxito de la FIL, es el gran escaparate, por eso mucha gente quiere venir, saben que va a tener durante nueve días la atención de México, que se mueve a Guadalajara”.

Apunta que, como cada año, FIL Pensamiento viene muy fuerte, son 60 foros donde se abordan los temas que nos preocupan como sociedad: migración, violencia de género, democracia, la guerra, “todos esos temas se van a abordar desde este punto de vista del gran festival de las ideas que es FIL Pensamiento, que hoy por hoy es un foro internacional de alto nivel, siempre lo ha sido, pero cada vez más se va consolidando”.

Por ello, a la par del programa literario que arranca hoy con la entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances a la poeta mexicana Coral Bracho, y con la escritora italiana Dacia Maraini que abrirá el Salón Literario Carlos Fuentes y recibirá de manos de Silvia Lemus de Fuentes, la Medalla que lleva el nombre del escritor, se contempla la presencia de un amplio número de políticos.

Estará presente el precandidato por Movimiento Ciudadano, Samuel García, quien presentará un libro sobre federalismo mexicano, hoy a las 16:30, además, la precandidata por el Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, será una de las participantes en el foro Mujeres en el poder: El rumbo de México, el lunes, a las 12 horas. También se espera la presencia de la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, mañana domingo, a las 20 horas, en la presentación del libro titulado Los alegres muchachos de la lucha de clases, del director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, aunque su nombre no aparece aun en el programa oficial de la FIL.

De ahí que Doñán asegure que es muy posible que Claudia Sheinbaum acuda a Guadalajara, porque “está en campaña y es la temporada de sonrisas por todos lados”, pero eso no cambiará la historia sobre que “el primer Presidente de México que nunca, desde que existe la FIL, hizo acto de presencia, ni antes ni después, es AMLO. Sigue ahí en lo suyo, pero desde luego el vals o el antivals de Raúl Padilla ya no lo toca”.