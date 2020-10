El escritor Mario Vargas Llosa aseguró este jueves, en Madrid, durante la celebración a diez años de que le concedieran el Premio Nobel de Literatura en 2010, que se mantiene en su certeza de que la función del escritor es una función crítica, como lo pensaba en 1967 cuando lo señaló así en su discurso de recepción del Premio Rómulo Gallegos.

“La función del escritor pese a los propios escritores es una función crítica, digamos, nosotros que tenemos la suerte de vivir en países libres quizá no lo apreciamos suficientemente pero basta que la libertad se restrinja en una sociedad para que la literatura aparezca inmediatamente como un arma de combate”, señaló el Nobel.

En conversación con su hijo, el periodista y escritor Álvaro Vargas Llosa, durante una charla que cerró la celebración del Premio Nobel; Vargas Llosa dijo que la literatura cuando surge una censura, cuando hay un poder que se preocupa por las ideas que se dicen a través de los libros, inmediatamente se carga de una cierta virulencia y es una especie de contra poder.

“Nosotros en los países libres nos parece que la literatura es un entretenimiento, que es una manera divertida de pasar el tiempo y jamás se nos ocurriría pensar que un libro tiene una función revolucionaria, que podría provocar grandes estallidos sociales, no; pero en cambio en países donde hay dictaduras, y nosotros los latinoamericanos tenemos muchas experiencias de la vida dictatorial, la literatura inmediatamente adquiere esa función”, afirmó el autor de “Conversación en La Catedral”.

Dijo que muchas veces a pesar de los propios autores que no se consideran de ninguna manera ni revoltosos, ni revolucionarios ni siquiera críticos, la literatura llena unos vacíos, “aquellos que la prensa que no puede ser critica, que está moldeada por censores, ya no puede cumplir, y entonces los poemas, las novelas las obras de teatro se cargan de un cierto elemento critico que es absolutamente fundamental”.

Tras ver un audiovisual de Daniel Mordzinski con imágenes del escritor peruano-español relacionadas con el Premio Nobel, Vargas Llosa dijo que “Si hay una razón de ser de la democracia es la de crear ciudadanos críticos, ciudadanos que no dejan manipular que son capaces de actuar de una manera responsable y critica frente aquello que ocurre”.

El Nobel de Literatura 2010 reiteró que su archivo personal decidió entregarlo y dejarlo en la Universidad de Princeton, y también que su biblioteca personal con más de 40 mil volúmenes decidió dejarla en Arequipa, Perú, donde nació pero prácticamente no ha vivido, pero que en 2010 celebró con bombo y platillo el Nobel que le otorgaron.

Durante la celebración se escucharon las intervenciones en video y presenciales de amigos y colegas de Mario Vargas Llosa, como Santiago Muñoz Machado, Pilar Reyes, Antonie Gallimard, Gerlad Martin, Nélida Piñón, Jorge Edwards, Fernando Savater, Ryukichi Terao, J.J. Armas Marcelo, Javier Cercas y Morgana Vargas Llosa.

