Aunque sin las largas filas del pasado viernes 30 de julio cuando los lectores se volcaron a la librería Gandhi Oportunidades al saber que cerraría sus puertas tras 49 años de historia, este domingo los compradores han seguido llegando a la mítica librería de Miguel Ángel de Quevedo para comprar los ultimos libtos y darle un último adiós antes de que cierre sus puertas, hoy a las 18 horas.

Uno de los lectores que se formó por una media hora para pasar y encontrarse con algún libro fue Juan Enríquez, un músico que no desaprovechó la ocasión de cantar dos canciones en homenaje a la vieja Gandhi.

Al ritmo de "La Malagueña" y "Serenata huasteca", Juan se despidió de esta librería a la que acudía de cuando en cuando pues le quedaba de paso.

"Yo cantó en restaurantes de San Ángel y de ahí me vengo caminando, pues luego me voy a los restaurantes de Coyoacán, y esta librería me quedaba de paso. Hoy que es el ultimo día quería venir a despedirme", señala el músico que cantó a todo pulmón y se ganó el aplauso de la gente que ezpareba en la fila junto a él.

Centenas de lectores han llegado este día a comprar los pocos libros que quedan en mesas y anaqueles. Dicen todos los que han regresado en estos días que ya están muy escogidos, pero aun han econtrado algo que comprar.

También lee: La librería Gandhi de Quevedo, próxima a cerrar, ya tiene algunos estantes vacíos

Para decirle adiós a esta librería que abrió sus puertas en 1971, la gerencia no quiso nada especial, ni una ceremonia con palabras de despedida, únicamente dispuso que a lo largo del día un grupo de cuerdas amenizara el domingo y colocaron un libro donde uno que otro comprador se anima a escribor un adiós. Entre esos mensajes hay quien lamenta que se cierre una librería en este país donde hacen falta lectores.

Este domingo, en punto de las 18 horas bajarán la cortina de la primera librería que revolucionó el encuentro con el libro. Una librería que cerrará porque ya no era una librería financieramente operativa y que tras la pandemia los empresarios decidieron pasar a ese local de 600 metros sus oficinas corporativas.

nrv