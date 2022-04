Exposiciones, festivales culturales… la oferta cultural para vacacionar en Semana Santa es variada en la Ciudad de México, pero si prefieres evitar las filas y aglomeraciones, además de los días de calor y lluvia, te presentamos una alternativa para estar en casa: programas y películas de arte y cultura para maratonear.

Andy Warhol, Bob Ross y grandes estafas de arte, en Netflix

"Abstract: The Art of Design". Esta serie es ya un clásico en la plataforma de streaming, pero vale la pena ser recordada, pues sus dos temporadas, con episodios de aproximadamente 45 minutos, es ideal para maratonear en un fin de semana largo. En “Abstract” podrás conocer la vida y obra de grandes mentes del diseño, que va desde el área editorial y la arquitectura, hasta el automotriz y de vestuario. Si no tienes Netflix, esta alternativa sigue disponible para ti, pues la plataforma ha subido algunos episodios completos a su canal de YouTube. Aquí, el primer capítulo de la serie, completo:

"Los diarios de Andy Warhol". Esta miniserie de seis capítulos, producida por Ryan Murphy, busca ofrecer un retrato más profundo sobre el artista pop. En capítulos de una hora en promedio, explora sus relaciones amorosas con Jed Johnson, Jon Gould, su amistad con Basquiat, y el manejo de la fama y la muerte de Warhol.

"Bob Ross: Accidentes felices, traiciones y avaricia". En este documental no sólo se cuenta el origen de Bob Ross, el maestro de arte que marcó a toda una generación, sino que también explica cómo su éxito se vio perturbado por pleitos por su marca personal entre sus descubridores y la familia.

Lee también: ¿Cómo es que terminaste teniendo “perrhijos” y “gathijos”? Esta exposición te lo explica a través de la historia del arte

"Made you look: Una historia real sobre arte falsificado". Esta historia inició con un par de Rothkos y Pollocks falsificados, la avaricia llevaría a estos delincuentes a vender una treintena de obras de arte falsas por 80 millones de dólares a través de una de las galerías de arte más prestigiosas. ¿Hubo cooperación o fue un inocente error de autenticación? Además, en este escándalo de arte, México estuvo involucrado de alguna manera.

"Periodo azul". Si te inclinas más por la ficción que por el documental, este ánime te podría interesar. Yatora Yaguchi es un estudiante que descubre su pasión por el arte. Lidiará con un vacío y sus frustraciones con el objetivo de ingresar a la Universidad de Artes de Tokio.

Van Gogh, El Prado y moda, en Amazon Prime

"Cartas a Van Gogh". Este largometraje animado, nominado al Oscar en 2018, cuenta la vida de Vincent van Gogh a través de pinturas de óleo.

"La Pasión del Prado". Esta cinta es un recorrido por el museo de España más importante: el Museo del Prado. A través de la voz de una narradora, se podrán ver las obras de arte que alberga este famoso recinto.

"Diana Vreeland". La industria de la moda no sería la misma sin Diana Vreeland, la afamada y excéntrica editora de revistas de moda estadounidense que marcó la vivacidad de los años 60 y 70. En este documental, se recorre la vida de Vreeland, a través de entrevistas y audios sobre su vida y su trabajo en “Vogue” y “Harper’s Bazaar”.

Arte negro, fotógrafos ciegos y arquitectura, en HBO Max

Arte negro: en ausencia de la luz. Este documental producido por HBO recupera las contribuciones que han realizado artistas de color al mundo del arte y que han pasado desapercibidas por el racismo.

"Luz oscura: el arte de fotógrafos ciegos". ¿Fotografiar es un arte 100% visual? Este documental, de sólo 30 minutos, explora la obra de los fotógrafos Pete Eckert, Bruce Hally y Henry Butler y demuestra cómo la fotografía va más allá de la capacidad de ver.

"How to, with John Wilson". Si te gusta sobrepensar, esta serie de ensayos documentales es para ti. El neoyorkino John Wilson parte de las ideas y objetos más insignificantes posibles -como andamios y fundas para sofás- para terminar haciendo un retrato no sólo de Nueva York, sino de la cultura estadounidense, con un gran sentido del humor.

"Arquis". Para los arquitectos, la plataforma de streaming ofrece esta miniserie que en seis capítulos indaga el trabajo de figuras latinoamericanas como los mexicanos Mauricio Rocha, Alberto Kalach.

Lee también: Secretaría de Cultura reasigna dos mil 817 mdp a Gobierno de la CDMX para Proyecto Chapultepec

melc