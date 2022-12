Santino, ópera-clown que apuesta por el arte poético

En la ópera Santino. El camino del mago hay música orquestal en vivo (sobre el escenario y no en un foso, como se hace, por lo común, en las óperas), canto, clown, acrobacias, coreografías y mapeo. La historia, apta para todo público, puede emparentarse con ciertas tramas universales, las de los cuentos infantiles clásicos y describe el camino hacia el autodescubrimiento.

Santino, a quien da vida el también director y autor de la obra, Emiliano Cárdenas, es un mago que perdió su poder y debe recuperarlo. Tránsito en el que se enfrentará a su propia sombra, que encarna el personaje de Vitorino, y recibirá la ayuda de la maga Less, que interpreta la cantante Jenny Beaujean. “Todos nacemos con magia, pero la olvidamos al crecer”, cuenta Cárdenas, en entrevista.

Un elemento importante de esta puesta en escena es la música en vivo, compuesta y dirigida por Felipe Pérez Santiago e interpretada por la Vórtice Orquesta. Los 50 artistas que conforman la agrupación ocupan su respectivo lugar en diversos niveles y áreas del escenario.

Sobre la música original, Pérez Santiago cuenta que lo que intentó fue justo no caer en el cliché de lo que se cree que es el clown. “Como género artístico, el clown surge mayormente en Rusia y Francia durante las décadas de los 20 y 30, y lo que hace es exaltar los sentimientos humanos a través del payaso. No es el payaso como generalmente se le conoce en México, el del pastelazo, el sifón y la caída. Santino es un espectáculo poético que exalta las emociones”, precisa, y cuenta que la música minimalista es una influencia visible en las piezas de la ópera de músicos como Steve Reich o Michael Nyman.

“Ésta es una ópera para todo el mundo. El término ópera tiene el estigma de ser un género para gente mayor, muy culta o elitista. Esta ópera no. Se concibió escénica y narrativamente para estar cerca de todo el público, en particular, de las infancias. En mi carrera ha sido como una especie de cruzada llevar la música de orquesta a toda la gente”.

La cantante Jenny Beaujean, más conocida por su trayectoria de dos décadas en el jazz, describe el reto que significa plantarse en el escenario para interpretar a un personaje diferente. Alguien que no es ella en una presentación de jazz, donde puede improvisar y no cantar notas tan agudas, sino una actriz y soprano que puede ser elevada en el aire con un arnés. Una actriz que debe seguir los ritmos de una orquesta y trabajar con bailarines y acróbatas. “Salir de una zona de confort fue algo completamente nuevo”, cuenta y abunda en otro reto mayor: no olvidar que es una obra dirigida al público infantil. “A veces pienso que subestimamos a los niños y su intelecto. Ellos comprenden todo, es hermosa la forma en que aceptan y abrazan lo que sucede en vivo. Me emociona mucho la manera en que ellos reciben esta música y esta escena”.

Para lograrlo, el director cuenta que el objetivo de la obra fue hacer una historia universal. El argumento —describe— es el de un payaso que no quiere asumir su responsabilidad como mago. Tiene un aprendiz, Daco, que no puede hacer mucho mientras Santino no quiera enfrentarse a su propia vida. Para lograrlo, la maga Less le ofrece una pócima que lo lleva al Arroyo de la Eternidad, el mundo del sueño, donde se encuentra con Vitorino, personaje que lo complementa de forma oscura e incómoda. Hay dos mundos paralelos: el del viaje onírico y el de Santino en su cama, dormido. Para enfrentar la prueba, Less le prepara un yelmo y un pectoral de armadura a Santino. “Esto no te hará fuerte, lo que te hará fuerte es la voluntad de enfrentarte a tus miedos”, le dice antes de dar pie a una escena trágica y conmovedora.

El clown y el chamán se emparentan con los rituales, dice Cárdenas para profundizar en los elementos de la trama. “Se trata de entrar al espíritu porque al actor lo posee el alma del payaso, por llamarlo de una forma, y lo hace habitar otra realidad. Entender esto nos llevó a irnos más hacia las imágenes poéticas en Santino. Se trata de ver al clown como algo separado de su obligada tarea de hacer reír”, concluye el director.

En escena hay siete personajes además de los que interpretan Beaujean y Cárdenas, vemos al propio Pérez Santiago en la interpretación de Almo, al músico Juan Pablo Villa —quien además es el tenor de la obra— en el papel de Razh, Tlathui Maza como Daco, Ulises Martínez como Vitorino, y Verónica Cardona como el hada Diana.

Santino. El camino del mago tendrá una única función el 18 de diciembre, a las 17 horas, en el Teatro Metropólitan.