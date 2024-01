El tránsito que Santiago Taboada ha hecho desde el frente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados hasta convertirse en alcalde de Benito Juárez —un arco temporal que abarca nueve años— sirve para trazar la línea que en materia de Cultura y Ciencia podría llevarse a cabo en caso de que el panista gane la jefatura de gobierno de la ciudad, como representante de Va X la Ciudad de México.

Tres reformas que el propio Taboada calificó, en un tuit del 28 de febrero de 2018, como “logros culturales” que se alcanzaron en la LXIII Legislatura destacan en los años que presidió la Comisión (2015-2018): la primera de esas reformas fue la creación de la Secretaría de Cultura; la segunda, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales; la tercera, la creación de estímulos fiscales para la cultura.

Hay que remitirse a su iniciativa de Ley Secundaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2016, donde se adicionó un Artículo 190 bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que los contribuyentes del ISR que “aporten a proyectos de inversión en la producción nacional de artes plásticas, danza, obras literarias y música” obtengan un estímulo fiscal; o sea, se trató de una reforma fundamental para que pudieran existir los llamados Efiartes (Apoyo a los Proyectos de Inversión en la Producción Artística).

Otro tema por el que Taboada ha mostrado interés es tomar medidas más severas sobre los Derechos de Autor, lo cual puede comprobarse en su iniciativa de Ley Secundaria, retirada el 20 de junio de 2017, para penalizar “la creación, reproducción o venta de alguna obra con ánimo de especulación comercial o con la intención de inducir a error de hacerla pasar como una creación de un autor diferente del que la creó”.

En esta línea, Armando Baez, quien fue diputado del PRI y líder del Sindicato Único de Trabajadores de la Música, cuenta que Taboada tiene buena relación con la Sociedad de Autores y Compositores: “Es muy amigo de nosotros y hay un acercamiento fuerte con todo el gremio cultural".

Baez cuenta que la primera vez que supo de Taboada se cuestionó cuál sería su desempeño: “Él es muy joven y yo no sabía cómo nos iba a tratar. Me sorprendió mucho que fuera un personaje que entendió muy bien a todos los sectores de la Cultura y nos diera espacio y audiencia. Va iniciando bien, pensé. Peleó el presupuesto para darle más a la sociedad civil, aparte de lo que designa la Cámara de Diputados. Hubo un rubro que quitaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), los etiquetados, para la sociedad civil que no tenía acceso, línea directa, para algún apoyo económico y cultural; era un presupuesto adyacente al PEF para la sociedad civil. Me refiero a proyectos como museos, sociedades de gestión, proyectos teatrales y de cine. Gracias a ello pudimos hacer muchos eventos y ayudarles a los gremios culturales”.

“A esto se le añadió otra sorpresa: la forma tan limpia en la que trabajó porque nunca le pidió un favor económico a nadie. Él venía con ganas de hacer las cosas y darle a la comunidad cultural algo interesante”, continúa.

Una visión contraria es la de Víctor Ugalde, presidente del Observatorio Público Cinematográfico, quien afirma que Taboada “fue acusado de apoyar proyectos de los etiquetados sin haberse inscrito ni ser debidamente presentados (...) Él llegó a la Comisión de Cultura y Cinematografía sin antecedentes en materia de actividades culturales y sospecho que se metió para mal administrar los recursos etiquetados”, señala.

Ugalde enlista, al menos, dos puntos que le inquietan en caso de que Taboada gane: “Su cultura general era mínima y así se vio en sus primeras entrevistas. Nunca atendió las peticiones del gremio cinematográfico de incrementar los presupuestos a cultura y hubo continuidad en los recortes que proponía el PRI”.

Sobre los logros enlistados inicialmente —afirma—, la aprobación de la Ley de Cultura y la Creación de la Secretaría de Cultura, “a iniciativa del PRI, estuvo pésimamente redactada y el impulso para crear los Efiartes terminó por sustituir el apoyo al teatro”.

Nacido en 1985, Taboada tiene una licenciatura en Derecho por la UNAM (2005-2011) y una maestría en Gobernanza y Comunicación Política (2013-2015); ejerció en los primeros años de su trayectoria, entre 2004 y 2005, y tuvo una vasta actividad en las juventudes panistas. En los años previos a la Comisión de Cultura fue asesor parlamentario en la Comisión de Juventud y Deporte de la IV Legislatura de la Asamblea Legislativa del DF y diputado a la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del DF, como vicecoordinador parlamentario del PAN (2012-2015).

Entre las Proposiciones con Puntos de Acuerdo de Taboada de 2015 a 2018 hay que destacar dos; en una de éstas, desechada el 31 de mayo de 2018, exhortó al Ejecutivo y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que no se persistiera “en la idea de construir un nuevo edificio para la sede de la Secretaría en el sitio que actualmente ocupa el denominado Centro SCOP, que sufrió daños estructurales durante los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017”; la propuesta consistía en iniciar las acciones para que el Centro SCOP se convirtiera en “un parque tecnológico, urbanístico y ambiental que pueda ser un pulmón de la Ciudad de México, en beneficio y disfrute de sus habitantes”.

En la segunda de estas Proposiciones, desechada el mismo día que la del Centro SCOP, exhortaba al Ejecutivo a “desarrollar una política pública integral que impulse acciones, programas y proyectos conducentes, a fin de promover y apoyar el trabajo de las industrias culturales audiovisuales y a sus creadores” a través de la Secretaría de Cultura.

Una revisión de los proyectos de Taboada, ya como alcalde de Benito Juárez, muestra la atención especial que le ha dado a las Casas de Cultura, los cineclubes, los conciertos y la apertura de espacios como el Museo Legislativo y el Centro Cultural Juan Rulfo. “En la pandemia él creó apoyos, cuando nadie podía salir por el confinamiento le daba trabajo a los músicos y a los teatreros; le dio a los gremios la oportunidad de tener un aliciente. Esa es la diferencia entre él y otros candidatos”, subraya Baez y afirma, además, que de ganar, se recuperará la vida nocturna en la ciudad.

Para Sandra Ontiveros, profesora investigadora de la Universidad del Claustro de Sor Juana y especialista en políticas culturales, “es cierto que Taboada hizo un trabajo para apoyar a los artistas en la pandemia, pero también es cierto que, una característica de los candidatos es querer escalar lo que hicieron en sus alcaldías, sin considerar que la cultura se tiene que tratar de forma integral, no de manera homogénea porque cada alcaldía es distinta y tiene vidas y prácticas culturales distintas”.

Puntualiza que la economía creativa, “los emprendimientos culturales” requieren una visión compleja que no los trate como un ramo aislado: “Tendría que establecer vínculos con las cámaras de comercio y un trabajo colegiado con las alcaldías, algo que históricamente ha sido un problema”.

En materia de Ciencia, salvo lo más cercano, que fueron los problemas alusivos a los suministros de agua, es casi nula su acción. De 2015 a la fecha, la única vez que utilizó la palabra “ciencia” en Twitter fue para publicar, justo, un artículo de EL UNIVERSAL sobre contingencia ambiental por ozono.

