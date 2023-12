La gran protagonista del universo memero esta semana fue la política. En específico, los memes trataron sobre una famosa pareja: Mariana Rodríguez, empresaria e influencer, y Samuel García, quien ha retomado la gubernatura de Nuevo León; primero, todo lo desató un desafortunado comentario del expresidente Vicente Fox contra Rodríguez; a esto siguió, en parte, la crisis política en Nuevo León tras el anuncio de que García busca ser precandidato a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano. Coyuntura que cambia minuto a minuto y desató, como era de esperarse, una sátira política, bautizada como SAMLO y que, a su vez, ha dado pie a otra ola de memes.

El nacimiento de SAMLO

El jueves, desde la cuenta de "LatinUs", se publicó un video satírico lanzado por Vampipe con un personaje peculiar: SAMLO García, que fusiona a Samuel García con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se trata de "una imagen sobrepuesta con trackeo de movimiento" en la que se ve el rostro del Presidente y el cuerpo de García. Imagen que, además, se convirtió en trending topic de X, red social antes conocida como Twitter.

La reacción fue tal debido a que, con el anuncio de la candidatura de García, Nuevo León se encuentra en medio de la polémica, con un grupo que se opone con fuerza a la designación del gobernador interino e, incluso, a las aspiraciones electorales del propio García. También ha habido analistas que afirman que la candidatura de García es conveniente para el Presidente de México.

Lo demás, las comparaciones entre López Obrador y García, así como la llegada de los memes, fueron reacciones orgánicas de los internautas.

Foto: Vía X, antes Twitter.

Foto: Vía X, antes Twitter.

Foto: Vía X, antes Twitter.

Lee también: Secretaría de Cultura anuncia que agentes culturales independientes podrán afiliarse al régimen del IMSS

El cierre de la cuenta de Fox

El expresidente Vicente Fox cerró su cuenta de X, plataforma de Elon Musk, por un mensaje que publicó en dicha red y le valió fuertes críticas. Fox se refirió a Mariana Rodríguez como "dama de compañía", a lo que la empresaria contestó: "No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, menos de esa forma tan vulgar”.

El tema no quedó allí, puesto que el Movimiento Naranja interpuso una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por violencia política de género. El comentario de Fox, además, fue publicado el 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. No hace falta aclarar que después de esto Fox eliminó su cuenta.

La respuesta de los internautas tras los actos del expresidente o, en otras palabras, el sentido del humor con el que los memeros del mundo permean casi todas las noticias, se dio orgánicamente.

Foto: Vía X, antes Twitter.

Vía X, antes Twitter.

Lee también: Elaboran el primer Atlas del cerebro humano

Diciembre, diciembre y más diciembre

Empezó la recta final del año y, con ella, el frío, la posadas, el aguinaldo, el árbol de Navidad, los suéteres navideños, las canciones navideñas, las películas navideñas, la comida navideña y prácticamente una nómina de tradiciones que dividen a la humanidad en dos bandos: aquellos que aman la Navidad, las bufandas, los villancicos y los gorros rojos, y quienes no la toleran y no pueden desaprovechar la ocasión para darle voz al Scrooge o al Grinch —que el lector elija al personaje que le agrade más— que muchos llevan dentro.

En fin: a buen entendedor, pocas palabras y muchos memes.

Foto: Vía X, antes Twitter.

Foto: Vía X, antes Twitter.

Lee también: Inmersivo, el mundo de Tutankamón en la CDMX