Salman Rushdie adelantó un fragmento de su próxima novela, a cuatro meses del ataque que sufrió

En su primera actividad pública desde el 12 de agosto, cuando fue apuñalado durante una conferencia que dictaba en Nueva York, el escritor británico Salman Rushdie publicó en la revista "The New Yorker" un fragmento de su próxima novela, "Victory City" (Ciudad Victoria), la número quince de su carrera, que el grupo Penguin Random House publicará a principios de febrero.

“A Sackful of Seeds” (”Un saco de semillas”), que puede leerse en inglés en el sitio de la publicación, cuenta una historia épica que transcurre en el siglo XIV , “en el sur de lo que ahora llamamos India, Bharat o Hindustan”. Escribe Rushdie que “el viejo rey” de aquel territorio “no era un gran monarca: solo el tipo de gobernante sucedáneo que surge entre el declive de un gran reino y el surgimiento de otro. Su nombre era Kampila, del diminuto principado de Kampili, Kampila Raya”.

Rushdie anunció la publicación del extracto por Twitter. Fue su primer posteo desde el 9 de agosto, cuando anunció que su próximo libro saldría en febrero de 2023.

