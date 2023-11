Para la artista plástica Betsabeé Romero (México, 1963), el arte contemporáneo debe ser un ejercicio de confrontación con la realidad, en el que las creaciones y reflexiones aborden problemáticas vigentes y sean un espejo de las necesidades de la sociedad.

Expuesta en recintos y museos de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, Betsabeé Romero confronta el arte contemporáneo con el arte popular mexicano. Su obra toma objetos de la vida cotidiana y los traslada a los espacios museísticos, en donde su significado cambia según el espectador. La artista llega a LS Galería con Sombras suspendidas, exhibición íntima conformada por 17 piezas de su repertorio y algunas de reciente creación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Romero abunda en las piezas de la muestra, así como en el tema de la tarea del arte en la sociedad. “Hace mucho que no exponía en México en una galería, y lo que me gusta hacer en estos espacios es intervenir la arquitectura, el espacio en sí mismo, me aboqué con un guión y un cuerpo de obra que quedara acorde con Galería LS y al cual el público pudiera acercarse de otra manera, más íntima, a estas obras”, detalla Romero.

La artista apunta que uno de los objetivos de la muestra es que los espectadores se sientan con libertad de acercarse a sus creaciones, ya que las reglas de los museos impiden en ocasiones interactuar de forma más directa con la obra.

“En esa línea escogí la obra, hay piezas que ya se habían visto, y otras que no, es un conjunto diferente, acorde con el espacio”, expresa Romero.

Sobre las piezas, la artista indica que están hechas con materiales urbanos. “Para esta muestra trabajé con distintos materiales callejeros y domésticos, como el peltre, una aleación que está en diversos objetos, como sartenes, porcelanas y en acabados exteriores”, detalla Betsabeé Romero.

La muestra está conformada por pinturas, arte-objeto y una instalación. “Cada que uno piensa en una galería, piensa en que verá pinturas colgadas, muchos asocian la idea de galería con pinturas, sin embargo, a mí se me reconoce más por las instalaciones que hago”, detalla y agrega que durante la pandemia hizo pinturas que se incluyeron en esta exhibición.

Romero expresa que el arte contemporáneo actual es confuso, ya que hay una amplia variedad de paradigmas.

“Las utopías se nos cayeron hace décadas; no hay paradigmas claros, las búsquedas que refleja el arte actual son parte de este caos, pero es muy rica la oferta de producción, hay una gran escena de artistas locales y extranjeros”, dice.

La muestra estará disponible hasta febrero en Galería LS, ubicada en Polanco, CDMX.