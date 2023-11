GUADALAJARA, JALISCO.- La presencia de la precandidata por el Frente Amplio a la presidencia, Xóchitl Gálvez, el pasado lunes, como una de las participantes del encuentro “Mujeres en el poder: el rumbo de México”, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, le quitó reflectores a otra de las

participantes de perfil cultural: Consuelo Sáizar, quien desde el sábado fue anunciada por Gálvez como la encargada de cultura en su equipo. Por lo cual, Sáizar, al tomar la palabra luego de ser presentada, dijo: “Ya no soy consultora independiente, tengo el honor de trabajar, de colaborar en el equipo de Xóchitl Gálvez, haciéndome cargo del tema cultural”.

Y aunque desde el mismo día que fue anunciada EL UNIVERSAL la buscó para conocer la propuesta cultural que tendrá con Gálvez, fue en esta mesa donde apuntó las tareas que le interesa impulsar: “Primero, hay que definir la vocación cultural, es decir, ¿qué tienen?; segundo, ver cómo está su infraestructura, ¿qué necesitan: bibliotecas, librerías?, hay Estados que no tienen librerías, yo crecí en un pueblo que no tenía una librería; y tres, hay que ver cómo está el consumo, el INEGI nos ayuda muchísimo, se creó la Cuenta Satélite de Cultura en el 2012 y allí podemos empezar a saber cuánto dinero se gana y cuánto podemos destinar al consumo de cultura”, dijo Sáizar.

La gestora que fuera presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta, hoy Secretaría de Cultura) y ex directora del Fondo de Cultura Económica, aseguró que la cultura es probablemente una de las mejores alternativas para combatir la pobreza. Y afirmó que la cultura es en el tema de las artesanías un proyecto, una actividad productiva que genera ingresos, que preserva la tradición, que auspicia la cuestión familiar y que da una enorme dignidad social.

“Si nosotros somos capaces, y ese es el proyecto que me convocó para unirme a la campaña de Xóchitl, de crear la infraestructura que se requiere, de aportar diseño y técnicas de elaboración en las artesanías, de financiamiento suficiente para que pueda producir a escala y mejorar sus rendimientos y además diseñar esquemas de producción industrial, habremos colaborado de una manera decisiva para mejorar la economía de cada uno de los hogares de los artesanos de México”, afirmó durante su participación junto a Xóchitl Gálvez.

La precandidata a la presidencia Xóchitl Gálvez estuvo presente en la FIL Guadalajara. Foto: EL UNIVERSAL / Fernanda Rojas

Consuelo Sáizar aseguró que el mundo cultural cambió después de la pandemia en cuanto a la producción y circulación de las creaciones culturales, y puso ejemplos: la Feria Internacional del Libro más importante del idioma español en el mundo está en Guadalajara, no en la capital del país; el Festival de Cine de Morelia, que tampoco está en la Ciudad de México; y dijo que la mejor ópera se está escenificando en ese momento en Monterrey, “es decir, la centralidad de la producción de la cultura cambió totalmente, la mejor artesanía la podemos encontrar en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, y por supuesto, en Hidalgo”.

Y dijo que eso los lleva al reto “y es lo que me ha pedido Xóchitl”, que tiene que ver con qué deben hacer para promover la cultura y para que se convierta en un motor de desarrollo y de combate a la pobreza.

“Lo primero tenemos que definir la vocación cultural de cada estado, ¿cuál es la vocación?, hay Estados que la tienen muy clara, muy bien definido, pero me he encontrado con algunos, que no saben cuál es su fortaleza cultural. Jalisco es uno de los estados más potentes porque tiene cultura alta cultura y la cultura popular en todo sentido como lo definió Monsiváis, como la posibilidad de conectarse con el espíritu dentro de la actividad cotidiana”, dijo como el primer punto.

Estando en Jalisco y en la FIL de Guadalajara, Sáizar concluyó: “Ustedes son el Estado que vio nacer al mejor bailarín del mundo, que es Isaac Hernández que se acompaña ahora con el mariachi para poder llevar a cabo sus funciones, ustedes son el Estado que tiene el tequila, es decir, aquí hay una vocación cultural muy definida, la mejor literatura del siglo XX se generó aquí, Arreola, Rulfo”.

