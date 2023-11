Florencia en el Amazonas, una de las obras de Daniel Catán más apreciadas por la crítica, se convertirá no sólo en la primera ópera mexicana que llega a la Metropolitan Opera (Met), sino en la primera en español que presenta dicha compañía en 100 años.

Con la dirección musical de Yannick Nézet-Séguin, la producción de Mary Zimmerman y el diseño escenográfico de Ricardo Hernández, así como un elenco conformado por Aylin Pérez en el rol principal, que es Florencia Grimaldi; Gabriella Reyes como Rosalba; Nancy Fabiola Herrera (Paula); Mario Chang (Arcadio); Michael Chioldi (Álvaro); Mattia Olivieri (Riolobo) y Greer Grimsley (Capitán), Florencia en el Amazonas se presenta el sábado 9 de diciembre, al mediodía como parte de la temporada 2023-2024 de En vivo desde el Met de Nueva York en el Auditorio Nacional.

El hecho de que un compositor en español alcance la plataforma del Met fue celebrado, en rueda de prensa, por la soprano Pérez, quien, por cierto, es de ascendencia mexicana. Reconoció que darle vida a Florencia es una forma de reconectar con sus raíces latinas y descubrir el “realismo mágico” de cada día. También festejó el triunfo que para todo el elenco, los diseñadores y la propia Marcela Fuentes-Berain —autora del libreto al que Gabriel García Márquez le dio el visto bueno— representa esta “ópera maravillosa” en el Met. Vale la pena recalcar que Florencia... se inspira en varios pasajes de El amor en los tiempos del cólera.

“Es un orgullo y un hito en nuestra cultura. Mi participación es suave, permanente. Yo no hice una colaboración con el Met, simplemente he estado trabajando en la promoción de las obras de Catán. Me tracé una ruta para lograr ciertas cosas con su obra; una de ellas, cumplir el sueño de llevar esta obra al Met para que todos puedan conocer su música y su misión: instituir este nuevo camino en la ópera en español en el siglo XX y XXI”, afirmó Andrea Puente-Catán, viuda del compositor y custodia de su legado.

Hace unos años —continuó— le mandó la partitura de Florencia... a Aylin Pérez para que entrara en contacto con las arias de la obra y se entusiasmara: “A eso me refiero con que es un trabajo suave, pero a la vez dirigido. Si hablamos de un trabajo de promoción, se trata de una labor de muchos años y la continuidad de un compositor hispanoamericano que escribió óperas en español, inspirado en grandes figuras de la literatura latinoamericana”, dijo y enlistó ejemplos precisos: no es necesario abundar en la ya citada sombra de García Márquez, pero sí se puede recordar que Encuentro en el ocaso fue escrita por Carlos Montemayor; La hija de Rappaccini, con libreto de Juan Tovar, es una adaptación de la obra de teatro homónima de Octavio Paz que, a su vez, es una adaptación del cuento de Nathaniel Hawthorne; otro caso es el libreto de Salsipuedes o el amor, la guerra y unas anchoas, escrito por Eliseo Alberto y Francisco Hinojosa; por último, Il postino se basa en la novela Ardiente paciencia, de Antonio Skármeta, sobre el poeta Pablo Neruda.

Aunque el cine, recalcó, también lo marcó, puesto que su última obra, Meet John Doe, es una versión de la película de Frank Capra.

“Puente-Catán ha luchado para darle luz a ésta hermosa obra y muchas más”, retomó la palabra Pérez y recalcó que el hecho de que la obra haya sido escrita en español es una especie de “abrazo, una razón grande, un homenaje a la tierra de las Américas, a su gente y su manera de pensar, que encarna la belleza y la revela”.

Sobre el argumento dijo que, como mujer, le parece cercano, ya que Florencia deja su casa y viaja por el mundo compartiendo su don: “Regreso a analizarlo: esa revelación, ese don es la parte de ser artista, de ser mujer latina en ese mundo clásico”. Para acabar, afirmó que es la primera vez que canta una ópera en español, pero hay que recordar el papel fundamental que tuvo Daniel Catán al poner manos a la obra.