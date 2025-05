Este sábado 3 de mayo, Patricia Conde Galería (Calle Gral. Juan Cano 68, San Miguel Chapultepec) recurrió a su cuenta de Instagram para denunciar el robo de una obra de arte.

Se trata de una cianotipia de la artista Paola Dávila (Oaxaca, 1980), que fue sustraída de la galería el pasado 29 de abril, un día antes de que inaugurara la exposición en la que se exhibiría, titulada “Lo que sigue… Experimentación, procesos, alquimia”.

La artista comenta que la galería le explicó que para cuando ocurrió el robo, la obra impresa sobre seda de 56 x 56 cm ya estaba colgada en uno de sus muros, y que alrededor de las 17 horas, entró una persona con un bolso grande y la tomó. El robo no fue violento y fue reportado de forma inmediata a la policía, que asistió al lugar, levantó un reporte y abrió la investigación.

“Hoy se decidió hacer la publicación (sobre el robo) y a raíz de ésta supimos que esta persona, que lamentablemente no es fácil de identificar porque llevaba gorra, intentó venderla a los 40 minutos de haberla robado”, cuenta Dávila, quien es miembro del Sistema Nacional de Creadores desde 2020.

Lo que llama la atención al personal de la galería y a la artista, explica, es que la obra estaba montada al fondo de la galería y que no es lo suficientemente pequeña.

“Estaba en la última sala de la galería, no era una pieza que estuviera a la mano ni en la entrada. No era de fácil acceso ni dimensiones pequeñas, no era algo que te podías echar fácilmente a la bolsa. Eso nos parece extraño”.

La artista detalla que fue una galería de la colonia Condesa donde se intentó vender la obra, pero no fue adquirida. “Sólo estaba la persona de recepción, estuvo algo como raro, no prestó tanta atención y ahora que vio la publicación se dio cuenta”, detalla Dávila.

“Es terrible, estamos muy asombrados de que haya pasado esto y contrariados (...). Esta exposición en específico está enfocada en piezas únicas, lo que quiere decir es que esta obra no se puede replicar y si se pierde, se pierde para siempre”, agrega la creadora, cuyas obras forman parte de importantes colecciones como las del MUAC, Museo Universitario del Chopo, la EPO Foundation de Múnich y la Tierney Foundation de Nueva York.

La artista y la galería esperan que alguien pueda identificar la pieza y encontrarla. Dávila no quiso decir el precio de la obra.

