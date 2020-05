¿Quiénes eran Los Científicos que apoyaron al Porfiato?

Este jueves durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre las quejas de la comunidad científica por los recortes del 75%, negó que éstos afectarán a la ciencia y a la investigación e hizo referencia a Los científicos, un grupo que, dijo, siempre apoyó a Porfirio Díaz y al conservadurismo.

“A veces no todos los que se dedican a la ciencia, no todos los que se dedican a la cultura, a la investigación, a la academia son gentes conscientes. Hay grandes artistas, grandes escritores en el mundo, hay un escritor que no menciono por su grandeza, porque hay ahora últimamente escritores que se meten a formar grupos en favor del conservadurismo, hasta premios Nobel, que son buenos escritores, pero no grandes escritores, que son cosas distintas, a Carpentier que era un gran escritor nunca le dieron el Nobel de Literatura y así a otros. Pero en cuanto a esto, Los científicos apoyaron siempre a Porfirio Díaz y al conservadurismo”, indicó el Presidente.

¿Y quiénes son Los científicos? Para el historiador Felipe Arturo Ávila, Los científicos fueron una "brillante generación de intelectuales orgánicos y administradores del gobierno federal", capitaneada por José Yves Limantour y por Justo Sierra, "quienes se hicieron cargo de la definición y aplicación de políticas públicas modernizadoras y desarrollistas" y fueron "quienes hicieron eficiente al gobierno porfiriano”, escribió el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en "Estudio introductorio. Porfirio Díaz y el Porfiriato en el centenario de la Revolución", publicado por la UNAM.

Según el "Diccionario Porrúa Historia, biografía y geografía de México", después de que en 1892 se constituyó una unión liberal, cuyo manifiesto escribió Justo Sierra, éste tenía por misión dar a las próximas elecciones una forma en armonía con el sistema representativo popular, y donde el candidato propuesto fue Porfirio Díaz.

La consecuencia de esa unión liberal fue el nacimiento de una agrupación compuesta solamente por un grupo de personas que no tenían ni jefe, ni reuniones, ni mayor programa. Fue entonces cuando recibieron de sus adversarios el mote de Los científicos, el grupo fue aumentando sobre todo al formarse el gobierno reeleccionista en 1909.

César Arturo Velázquez Becerril, investigador de la UAM Xochimilco, escribió el artículo "Intelectuales y poder en el porfiriato:una aproximación al grupo de los científicos, 1892-1911", en el que explica que Los Científicos eran una elite política e intelectual, que iba más allá de ser simpatizante de las ideas del positivismo, y que fue integrado por Francisco Bulnes, Sebastián Camacho, Joaquín Diego Casasús, José Yves Limantour, los hermanos Miguel y Pablo Macedo y Justo Sierra Méndez, entre otros.

Otros investigadores señalan que este grupo apoyaban la reelección del presidente Díaz, pues apuntaban que la nación debía tener un elevado nivel de progreso intelectual y moral; eran partidarios de la Teoría Positivista de Augusto Comte y podían tomar decisiones en la administración del gobierno.

