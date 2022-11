Quién es Rafael Cadenas, el Premio Cervantes 2022

En 2009, cuando el poeta venezolano Rafael Cadenas recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, afirmó en su discurso: “Siento que la poesía está dentro y fuera de la historia, se sitúa más allá de todo confinamiento ideológico, rechaza los fanatismos, ama la justica, pero quiere que no socave la libertad”. Ese poeta es el mismo que hoy ha sido condecorado con el Premio Cervantes 2022, por “su vasta y dilatada obra literaria y la trascendencia de un creador que ha hecho de la poesía motivo de su propia existencia y la ha llevado hasta alturas de excelencia en nuestra lengua”.

Rafael Cadenas (Barquisimeto, Venezuela, 1930) es una de las voces más reconocidas de la poesía latinoamericana contemporánea. Es autor de una obra marcada por una continua meditación sobre la relación entre ética, lenguaje y poesía, su palabra es un exigente ejercicio crítico en busca de la expresión más auténtica, más despojada y límpida, lejos de cualquier retórica o de cualquier afán estilístico o estético.

“No quiero estilo/ sino honradez”, dice el poeta de 92 años en uno de sus versos más sonados del libro “Gestiones” (1993); añade: “Quiero exactitudes aterradoras”, en el arte poética de “Intemperie” (1976). Lo señala en su obra el poeta, ensayista literario y traductor venezolano.

Descrito como “Lúcido y vigilante”, Cadenas pertenece a la generación venezolana de 1960. Formó parte del grupo Tabla Redonda, junto con Arnaldo Acosta Bello, Jesús Guédez, Ángel Eduardo Acevedo, Darlo Lancini, José Barroeta y Sanoja Hernández.

A los diez años imprimió sus “Cantos iniciales” (1946), y aquellos diez poemas le dieron un cierto renombre. Dichos “Cantos iniciales” son hoy en día muy un gran hallazgo para quien se los topa, pues el poeta se ha negado a reeditarlos, pese a que los expertos aseguran que ya están allí las semillas de lo mejor de su poesía del hombre desterrado.

La poesía de Rafael Cadenas está llena de ternura, como en ciertas páginas de “Memorial” o de “Amante”; “un ser que busca, desde sus Cantos iniciales, la fraternidad humana”, señaló la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, al concederle el Premio FIL, en 2009.

Entre otras de las obras del poeta venezolano se encuentran también “Una isla” (1958), “Los Cuadernos del destierro” (1960), “Derrota” (1963), “Falsas maniobras” (1960), “Anotaciones” (1973), “Dichos” (1992), “Gestiones” (1992) y “Obra entera”, que en 2000 publicó el Fondo de Cultura Económica.

Cadenas es traductor de poesía inglesa, fue profesor universitario y cuenta con una amplia obra de ensayo considerada una referencia indispensable del pensamiento literario contemporáneo en español; destacan en ella sus libros “En torno al lenguaje” y los “Apuntes sobre San Juan de la Cruz y la mística”.

Entre los galardones que ha obtenido y al que se suma ahora el Premio Cervantes 2022, destacan en 2018 el Premio Reina Sofía de Poesía iberoamericana; el Premio Nacional de Literatura en Venezuela, el Premio Internacional de Poesía Pérez Bonalde, la Beca Guggenheim y doctorados Honoris Causa de las Universidades Central de Venezuela y Los Andes.

Al terminar su discurso de recepción del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances que le otorgó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en 2009, Rafael Cadenas, el poeta, no dejó de aprovechar para atender el acontecer político de su patria y de México, donde se le dio ese premio; y que sin quererlo está tan vigente en la actualidad. Entonces, en 2009, señaló:

“Voy a terminar con una exhortación o cantilena, más bien, pues la repito cada vez que voy a algún país de Hispanoamérica: cuiden su democracia, aunque sea deficiente, casi nunca es cabal. Así evitarán que algún caudillo de nuevo cuño llegue al poder, la destruya y se erija en dictador. La democracia es mejorable, la dictadura no; aquella educa, esta castra, tengámoslo presente. Pero urge atender lo social, y debe haber por parte del Estado el propósito de no incurrir en nuestra omisión, me refiero a que en Venezuela hubo práctica democrática, pero no una pedagogía democrática, las cuestionas básicas que son su soporte. Este es el recado que les dejo, no lo llamo mensaje porque es una palabra muy pretenciosa.”

