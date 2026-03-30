Esta tarde se anunció el nombramiento de Minerva Reynosa Álvarez al frente de la Coordinación de Literatura, puesto que hasta hace un mes ocupaba Nadia López, quien dejó el cargo para asumir la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública.

Reynosa Álvarez, originaria de Monterrey, es doctora en Letras por la Universidad de Florencia, Italia. Su formación académica y trayectoria profesional se han desarrollado principalmente en el ámbito de la poesía, la investigación literaria y la gestión cultural, áreas que fundamentan su reciente nombramiento.

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En su producción bibliográfica destacan títulos como "Emoticones" (2007), "Photomaton" (2014) y "Larga distancia" (2020).

Su trabajo creativo se caracteriza por la exploración de la escritura en soportes digitales y audiovisuales, vinculando el texto con la tecnología y el cuerpo. Esta labor le ha permitido formar parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, además de representar a la literatura mexicana en diversos festivales y encuentros académicos en Europa y América Latina.

En el ámbito de la gestión y la docencia, Reynosa Álvarez ha impartido cursos y talleres de creación literaria en distintas instituciones. Su perfil integra la experiencia en la producción artística con el análisis teórico de las letras contemporáneas, lo que le otorga una perspectiva técnica sobre los procesos de creación y difusión editorial en el contexto actual.

Al frente de la Coordinación Nacional de Literatura, sus responsabilidades incluyen la gestión de los Premios Nacionales de Literatura, el diseño de programas de fomento a la lectura y la vinculación con las instituciones de cultura de las entidades federativas.

Su gestión se enfocará en la descentralización de las actividades literarias, la atención a la diversidad lingüística del país y el fortalecimiento de los canales de comunicación entre la institución y la comunidad de escritores y lectores a nivel nacional, según informó el INBAL en un comunicado.