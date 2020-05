Piden a AMLO postergar Chapultepec

El Frente Promuseos, conformado por curadores, diseñadores, investigadores, artistas, comunicadores y gestores culturales, elaboró una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que solicita que postergue proyectos como Chapultepec y que ese presupuesto sea redireccionado a los museos.

Graciela de la Torre, titular de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural de la UNAM, comenta en entrevista que también solicitan al Ejecutivo que incluya a la cultura en el paquete que elaborará para enfrentar la crisis por la emergencia sanitaria.

“Por ejemplo, en Canadá se destinaron grandes cantidades a la cultura y en Alemania se declaró a la cultura como bien de primera necesidad, es decir, otros países sí están contemplando a la cultura. Entiendo que este gobierno tiene muchas necesidades, pero sí creo que algunos proyectos se pueden postergar, no estamos hablando de que sean cancelados, sino que se posterguen”, declara.

La historiadora del arte señala que la situación de los museos “es crítica” debido a la pandemia por Covid-19 y que incluso algunos especialistas prevén que de los alrededor de 85 mil museos que hay en el mundo, desaparezcan 13%, ante ello, buscan revertir esto.

“Muchos de esos museos podrían desaparecer en México y buscamos que se haga algo para que no suceda”.

Añade que la crisis no solamente afecta a museos públicos, sino que la crisis también ha causado pérdidas para las instituciones privadas, porque al permanecer cerrados, han dejado de recibir al público, lo que significa pérdidas en sus autogenerados.

Sin embargo, la especialista declara que la crisis de los museos no es reciente, pues es algo que han “arrastrado” por las reducciones que ha habido en el presupuesto del sector cultural.

“De las últimas grandes inversiones que hizo el Estado mexicano en materia de museos de arte está la de 1994, con el Antiguo Colegio de San Ildefonso, la del 98 con el Centro Cultural de Santo Domingo, y en 2000 con el proyecto del Munal, y ya estamos en 2020”.

Ante esa situación, el Frente Promuseos acordó solicitar que se postergue la construcción del Pabellón de Arte Contemporáneo o el Pabellón de la Biodiversidad, ambos forman parte del Proyecto Chapultepec, que es coordinado por el artista plástico Gabriel Orozco.

“En la Ciudad de México hay 20 museos y espacios de arte contemporáneo, y en la República hay otros 20, es decir, hay 40 en todo el país. También está el Pabellón de la Biodiversidad, pero ya hay un Museo de Historia Natural, por qué no restauran ese museo, que en su momento fue vigente pero que después quedó en el abandono. Si fuéramos un país rico, estaría fantástico, porque atraería turismo y recursos, pero es un país que está prácticamente en una recesión y nuestras instituciones culturales están muriendo. Si el gobierno federal no tiene recursos, que redireccione lo que se ha destinado a los espacios culturales que no existen todavía”.

Hasta el momento, la carta lleva 3 mil 500 firmas, entre ellas la de Manuel Felguérez, Elena Poniatowska, Juan Villoro, Vicente Rojo, Eduardo Matos Moctezuma, María Minera, Enrique Norten, Cuahtémoc Medina y Zélika García.

La carta está dirigida al Presidente, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, al secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez; así como a los secretarios de Cultura federal y local, Alejandra Frausto y José Alfonso Suárez del Real, respectivamente.

“No hemos tenido acercamiento con autoridades culturales, posiblemente nos busquen después de que salga la carta, pero no se trata de dialogar, nosotros no buscamos dialogar, lo que se quiere es que den recursos. Es una sugerencia que hacemos porque las circunstancias están a la vista de todos”.