Pide comunidad del CIDE que si Romero Tellaeche plagió, su artículo sea retirado

En una carta fechada el pasado viernes y dirigida a los miembros del Comité Editorial Nacional y miembros del Comité Editorial Internacional de “El Trimestre Económico”, casi un centenar de integrantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) solicitan que se remueva de esa revista el artículo “La herencia del experimento neoliberal” firmado por José Antonio Romero Tellaeche, director del CIDE, publicado en el volumen 97, número 345, de 2020, “si El Trimestre Económico coincidiera en que el artículo constituye un plagio”.

Los firmantes, entre los que se encuentran profesores, investigadores y estudiantes del CIDE, denuncian, que en dicho artículo el Dr. Romero Tellaeche “plagia en, al menos dos ocasiones, al artículo: Amartya Sen, ‘Is Nationalism a Boon or a Curse?’, Economic and Political Weekly, vol. 43, núm. 7, 2008. disponible en: https://www.epw.in/journal/2008/07/perspectives/nationalism-boon-or-curse.html”.

Y, asimismo, apuntan que el artículo del director del CIDE también plagia el artículo: “Michael, Dusche. ‘Origins of Ethnic Nationalism in Germany and Repercussions in India’, Economic and Political Weekly, vol. 45, núm. 22, 2010, disponible en: https://www.epw.in/journal/2010/22/special-articles/origins-ethnic-natio... ny-and-repercussions-india.html. Hacemos notar que el plagio de este último texto ocupa más de cinco páginas del artículo en cuestión publicado en ‘El Trimestre Económico’”.

El pasado viernes, EL UNIVERSAL publicó que investigadores y académicos habían documentado que el Dr. Romero Tellaeche había copiado párrafos del artículo de Amartya Sen, el economista indio Premio Nobel de Economía 1998, y del investigador alemán Michael Dusche. En la carta, 95 integrantes de la comunidad del CIDE, solicitan a “EL Trimestre Económico” que investigue dichos argumentos y solicitan que de coincidir en el plagio se remueva de su publicación.

En la carta dirigida al Consejo Directivo de “El Trimestre Económico” conformado por el Dr. Orlando Delgado, el Dr. Saúl Escobar, el Dr. Jorge Isaac Egurrola y el Dr. José Valenzuela, con copia a Amartya Sen, Thomas W. Lamont University Professor, Harvard University y a Michael Dusche, Jawaharlal Nehru Institute of Advanced Study, Jawaharlal Nehru University, los firmantes señalan que “aunque se trata de una traducción textual del texto de Sen (2008), el artículo firmado por Romero (2020) no sólo omite entrecomillar el fragmento tomado, sino que se limita a hacer una referencia entre paréntesis, con la página incorrecta.”

Mientras que en el segundo caso: “Romero (2020) realiza una transcripción literal del texto de Dusche (2010) sin entrecomillar los fragmentos tomados. Si bien refiere al pie de la página 21: ‘Estos párrafos están basados en el trabajo de Dusche (2010)’, la omisión de comillas es suficiente para señalar el plagio de los fragmentos.”

Los firmantes citan las políticas de “El Trimestre Económico” sobre la detección de plagio: “Cada artículo enviado será revisado para este fin. En el caso de que sea detectado un plagio en un artículo enviado, se dejará de considerar para su publicación y se comunicará de inmediato al autor. En caso de que un autor reproduzca fragmentos de sus propios trabajos publicados, deberá indicarlo así en una nota a pie de página incluyendo la fecha, lugar y nombre de la obra.”

Además, le recuerdan al Consejo Directivo de la revista que el Dr. José Romero Tellaeche, se ha integrado recientemente al Centro de Investigación y Docencia Económicas, “el plagio detectado nos preocupa profundamente como comunidad académica” y citan el Código de Ética vigente en el CIDE, que dicen, en sus artículos 4 y 5, considera al plagio como una falta grave.

“Por esa razón, nos es de sumo interés conocer su opinión respecto a las coincidencias señaladas, a fin de tomar las consideraciones institucionales pertinentes. Asimismo, si ‘El Trimestre Económico’ coincidiera en que el artículo constituye un plagio, solicitamos atentamente que éste se remueva de su publicación.”, apuntan en la carta que desde ayer circula en las redes sociales.







