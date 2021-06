Pese a diálogo, huelga de hambre continuará afuera de Secretaría de Cultura

Desde el martes al mediodía, José Enrique Vidal Dzul Tuyub, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNTSC), inició una huelga de hambre frente a las oficinas de la Secretaría de Cultura federal, ubicadas en Paseo de la Reforma 175, por la falta de soluciones a sus demandas laborales y por la destrucción de patrimonio en Oztoyahualco, en la Zona Arqueológica de Teotihuacan. Sin embargo, esa protesta continuará a pesar de que esta tarde integrantes de esa agrupación sindical se reunieron con autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).



El encuentro que duró alrededor de dos horas y media se llevó a cabo en unas oficinas del INAH, ubicadas en Córdoba 45, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. Ahí, estuvieron por parte del sindicato, Vidal Dzul Tuyub, María Sánchez Aparicio y Lázaro Salvador Moreno, y por parte del INAH, el director Diego Prieto, Pedro Velázquez, secretario administrativo, Eduardo Fernández Azpiri, coordinador nacional de Recursos Humanos, y Yuridia Rojas, directora de Relaciones Laborales.



En entrevista con EL UNIVERSAL, José Enrique Vidal Dzul Tuyub detalló que durante la reunión se mantuvo un diálogo “franco” y “respetuoso” en el que ellos como agrupación sindical externaron su descontento porque no se les han respetado algunas prestaciones laborales, además de exponer su preocupación por la destrucción de contextos arqueológicos que desde hace meses se llevan a cabo en Oztoyahualco con maquinaria pesada.

Lee también: Seminario de Cultura Mexicana ofrece ayuda a FGR en caso Teotihuacan



Las manifestaciones, dijo Vidal Dzul Tuyub, “son culpa” del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque “ordenó no entregar recursos para los sindicatos. Ahí está el desencuentro, porque son acuerdos que tenemos desde 2009. Se generó una molestia en la base trabajadora. Que digan que por la pandemia no se pueden dar algunos apoyos económicos nos parece que es algo complejo de aceptar”.



El secretario general del SNTSC enfatizó que al término de la reunión se acordó que “antes del 15 de julio ya deberán de estar cubiertas las prestaciones de los trabajadores; así como el fortalecimiento del departamento de protección técnica y legal (del patrimonio). No firmamos ninguna minuta de acuerdo de trabajo, fueron acercamientos iniciales”.



Por su parte, la Secretaría de Cultura y el INAH emitieron un comunicado conjunto en el que señalaron que habrá otras mesas de trabajos, para atender las demandas laborales planteadas por los gremios sindicales y enlistó cuatro acuerdos a los que llegaron tras la reunión con los miembros del SNTSC.



“Sostener una videoreunión el próximo 22 de junio, para la revisión de los mecanismos que aseguren a los trabajadores de base su acceso al Fondo de Ahorro. Sostener una videoreunión el día 8 de junio con los representantes de autoridad en la Comisión Nacional Mixta de Admisión para la revisión de 13 casos planteados por el SNTSC. Llevar a cabo una reunión presencial con el Director General del INAH, en la Zona Arqueológica de Teotihuacan, Estado de México, para atender las inquietudes expresadas respecto del cuidado y seguridad del patrimonio arqueológico y de las y los trabajadores de la zona, y realizar en días próximos una reunión con las Coordinaciones Nacionales de Asuntos Jurídicos y de Recursos Humanos del INAH, a fin de revisar los alcances de los trabajadores reinstalados en cumplimiento de laudos”, dijeron las instituciones culturales.

Lee también: Aseguramiento a obra en Teotihuacán, dos meses después



En tanto, José Enrique Vidal Dzul Tuyub indicó que seguirá con su huelga de hambre: “Nos solicitaron que quitáramos la casa de campaña, les dijimos que no hay garantía de que fuéramos escuchados ante la cerrazón. Ellos saben que permaneceremos. (Seguiré con la manifestación) como una posición radical ante la falta real de un compromiso de resolución”.