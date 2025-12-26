Doha, Qatar.— El Museo de Arte Islámico y el espacio de arte Al Riwaq dedican dos exposiciones al arquitecto chino-americano I.M. Pei que dejan ver cómo siempre se salía con la suya. Se trata de la restrospectiva I. M. Pei: Life Is Architecture y de la muestra I. M. Pei and the Making of the Museum of Islamic Art: From Square to Octagon and Octagon to Circle.

Pei, quien nació en China en 1917 y falleció en Estados Unidos en 2019, es autor de la pirámide de cristal del Museo Louvre de París. A través de 400 piezas, entre maquetas, planos, fotografías, documentos y artículos de prensa, se puede conocer la forma de trabajo del arquitecto, quien acostumbró a la controversia por sus arriesgadas propuestas y por siempre imponer su deseo.

Por ejemplo, su pirámide para el Louvre fue duramente criticada por la prensa y el público francés en los años 80, pues era considerado un diseño feo que no combinaba con el edificio del siglo XVI, otros señalaban que era una obra farónica y megalómana d el entonces presiendente de Francia, Françoise Miterrand. Pese a las protestas, Pei continuó con su obra, para la que condicionó la mudanza del Ministerio de Finanzas, que ahí tenía su sede, y exigió a una fábrica de vidrio lograr un cristal totalmente transparente, bajo la amenaza de cambiar de proveedor. Al final, el alcalde de París, Jacques Chirac, entró en su defensa, presentó una maqueta para que el público viera en persona cómo sería la obra y ahora es un orgullo en Francia.

La pirámide del Louvre fue uno de los proyectos más escandalosos del arquitecto chino - americano. Foto: Qatar Museums

En el recorrido también se pueden conocer otros trabajos de Pei, como la biblioteca del presidente Kennedy, en la Universidad de Massachussets. Para esta obra, en realidad se había votado por que Mies van der Rohe la diseñara, pero al final Jaqueline Kennedy se decantó por él porque quería ser sorprendida con el diseño.

En la muestra del Museo de Arte Islámico se cuenta la historia de cómo originalmente la obra fue sometida a concurso, donde participaron figuras como Zaha Hadid y en el jurado estuvo el mexicano Ricardo Legorreta. Al final, en 1999, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani comisionó el edificio a Pei, quien no participó en el concurso y ya se había retirado. El arquitecto accedió, bajo la condición de hacer una investigación por todo Medio Oriente y que se construyera toda una isla para el museo, pues quería que estuviera separado de la tierra y así no competir con ningún otro edificio.

Estas muestras son parte de la celebración del 20 aniversario del Museo de Arte Islámico.

El Museo de Arte Islámico fue el último proyecto de I.M Pei. Foto: Qatar Museums