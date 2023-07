La exposición Surge de la nada, se extiende, cambia, se convierte en algo más, del artista Pablo Dávila (Ciudad de México, 1983) en la galería OMR, cuenta con obras que representan visualmente instantes y conceptos o elementos que son difíciles de materializar para el ojo humano, como por ejemplo el viento. Este elemento es representado visualmente con perforaciones en lienzos blacon que conforman la serie titulada Phase Paintings Wind (2023). Estas perforaciones muestran las trayectorias de corrientes del viento. Cada lienzo tiene al menos 15 mil perforaciones, hechas a mano durante meses.

En la obra digital Weather Paintings (2023) se traducen visualmente los climas de un centenar de lugares del mundo, información que se obtiene de una base de datos.

Por otra parte, Wow (2022) muestra la “Señal Wow”, una inusual señal espacial que captó en 1977 el astrónomo Jerry R. Ehman, en el telescopio Big Ear, de la Universidad Estatal de Ohio. La señal 6EQUJ5 nunca antes había sido vista, duró segundos y no se ha vuelto a repetir. Ante estas circunstancias no se ha podido investigar más sobre el original de esa señal espacial, de la que se tiene la hipótesis de que no es de origen natural. El suceso impresionó tanto al astrónomo, que escribió la expresión “Wow!” en el documento que compartió a sus colegas a través de fax.

Sobre temas como la metereología y la astronomía —el artista también tiene una escultura de obsidiana que hace alusión a un eclipse y una pintura de las coordenadas de la Tierra en el espacio— Pablo Dávila declara que “la ciencia y el arte son dos maneras de entender o descubrir el mundo”.

En entrevista, el artista explica que sus obras, como Wow, “sitúan al observador en la tierra, forzándolo a imaginar algo muy lejano. La Wow Señal sigue siendo un misterio, por lo que no se le puede considerar ciencia, pero si se puede apreciar como un episodio en la historia de la humanidad que evidencia una anhelo por ser vistos y de comunicarnos con alguien fuera de este planeta”.

El artista —que ha expuesto en el Museo Tamayo y en el Musée d’Art et d’Histoire de Ginebra (Suiza)— también presenta una instalación didáctica titulada In S-E-A. La obra consiste en pianos que suenan por sensores de movimiento; cada que alguien camina por la sala, activa los pianos, que tocan una pieza basada en S-EA, una composición del japonés Toru Takemitsu. La idea de esta instalación surge del poema Eso, de la poeta danesa Inger Christensen.

“El poema de Christensen habla de cómo se crea un universo entero a partir de un solo elemento, de como a través de interacciones, comportamientos y variaciones se genera algo nuevo. Yo entiendo la música como algo similar, son 12 notas que dependiendo de cómo se combinan y comportan, generan una variedad casi infinita de música”, detalla Pablo Dávila.

El artista asegura que la muestra Surge de la nada, se extiende, cambia, se convierte en algo más es “un pequeño ecosistema” que cambia con cada persona que entra a verla y que también responde a los procesos naturales de la tierra, como el clima.

“Podría verse como una maqueta del planeta en tiempo real”, concluye el creador.

La exposición estará abierta al público hasta el 9 de septiembre. La galería OMR se ubica en Córdoba #100, en la Roma Norte.