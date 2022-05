Ouka Leele, Premio Nacional de Fotografía de España, murió a los 64 años

La fotógrafa Ouka Leele falleció este martes, 24 de mayo, un mes antes de cumplir 65 años, según informaron fuentes de la familia de la artista.

Bárbara Allende Gil de Biedma, conocida como Ouka Leele, murió esta tarde en un hospital de la ciudad de Madrid (España), rodeada de su hija, María Rosenfeldt, familiares y amigos, tras una larga enfermedad.

Premio Nacional de Fotografía 2005, Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid, Ouka Leele recibió el pasado 15 de mayo la Medalla de Madrid que concede el Ayuntamiento de la capital, entre otras muchas distinciones.

Apasionada del color, se dio a conocer por sus fotos coloreadas a principios de los años ochenta y se convirtió en un referente y un miembro destacado de la Movida Madrileña.

Desde finales de los 70, ha expuesto en numerosos países y tiene obra en instituciones como el Museo Reina Sofía, la Fundación La Caixa o la Colección ARCO.

"Desde muy pequeña he estado tocando el arte, pintando. La fotografía no la buscaba. De pequeña no me interesaba nada. De hecho, la primera cámara que tuve me la regalaron en la primera comunión, creo, y nunca la usé", afirmó la artista en una entrevista en 2019.

En ese encuentro, dijo también: "Me siento cómoda en todas las disciplinas artísticas en las que yo pueda dar algo. Creo que no es importante el medio, sino la finalidad".

