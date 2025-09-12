Ana Covarrubias Velasco fue elegida hoy como Presidenta del Colegio de México (Colmex) para el periodo correspondiente de 2025 a 2030.

“Con su nombramiento, la institución aspira a un futuro más plural, innovador y responsable socialmente, continuando con sus valores esenciales: excelencia académica; formación de alto nivel en ciencias sociales y humanidades; colaboración interdisciplinaria; pensamiento crítico y un profundo compromiso con la sociedad mexicana”, se informó en un comunicado de prensa.

Covarrubias sustituirá en el cargo a Silvia Giorguli, primera mujer en presidir la institución, e iniciará su gestión el próximo 20 de septiembre.

La ceremonia de toma de posesión tendrá lugar el lunes 22 de septiembre a las 10 horas en la explanada de El Colegio de México, en la Ciudad de México, la cual será encabezada por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), maestro Mario Delgado Carrillo. Asimismo, se contará con la presencia de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

¿Quién es Ana Covarrubias?

Con este nombramiento, Ana Covarrubias se convertirá en la segunda mujer presidenta en los 80 años de historia del Colmex.

Covarrubias es doctora en Relaciones internacionales por la Universidad de Oxford, Gran Bretaña y profesora-investigadora en el Centro de Estudios Internacionales (CEI) de COLMEX desde 1995. Tiene experiencia en gestión educativa ya que fue coordinadora de las licenciaturas y directora del CEI, así como coordinadora general académica de El Colegio de México. Además es investigadora nivel III en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).